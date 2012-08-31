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Вlockchain поможет банкам сэкономить до $12 млрд в год

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Вlockchain поможет банкам сэкономить до $12 млрд в год
Благодаря новой технологии blockchain ведущие инвестиционные банки мира к 2025 году смогут снизить затраты на инфраструктуру на 8-12 миллиардов долларов ежегодно, пишет Reuters.


Согласно исследованию консалтинговой компании Accenture, основанному на анализе расходов восьми из десяти крупнейших глобальных финучреждений, сокращение затрат вполне реально.

Специалисты компании также оценили потенциальную экономию от использования blockchain. В Accenture считают, что при использовании технологии блокчейн банки смогут уменьшить расходы на инфраструктуру в среднем на 30%, а на бизнес-операции – до 50%. Эксперты учли также возможные затраты и инвестиции в разработку этой технологии.

В данный момент банки и прочие ведущие финансовые институты разрабатывают и продвигают технологию blockchain для использования ряда трудозатратных бэк-офисных процессов, таких как клиринг и расчет по ценным бумагам. По словам Дэвида Трета, управляющего директора Accenture, мощный приток инвестиций в создание blockchain вполне закономерен.

Вlockchain представляет собой систему организации распределенной базы данных. По этой технологии работает база, где находится информация о транзакциях криптовалюты биткоин.

Благодаря blockchain возможна существенная оптимизация издержек корпоративного и государственного управления. По мнению большинства аналитиков и представителей банков, blockchain – это технология будущего.

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