Стартап дрона Lily возвращает инвесторам привлеченные средства в размере $34 млн

Стартап селфи-дрона Lily возвращает инвесторам привлеченные средства в размере $34 млн.
Стартап селфи-беспилотника Lily несмотря на то, что привлек не малую сумму инвестиций 34.000.000 долларов, не смог собрать нужную сумму финансирования для выпуска продукта.
Инвестиционные средства были собраны по предварительным заказам на краудфандинговой платформе, но привлеченных средств не хватило для запуска беспилотника в производство и необходим был еще один раунд финансирования. Цена селфи-дрона по предзаказу составляла $499 долларов. Желающих его приобрести было более 65000 человек.
При анонсировании продукта стартапа, аналогов в мире ему еще не существовало. Своим заказчикам стартап предлагал автономный дрон-камеру на искусственном интеллекте с разрешением 1080p и временем работы на 20 минут. Беспилотник должен был полностью освободить его обладателя от процесса управления. БПЛА с искусственным интеллектом должен был фиксировать объект съемки и автономно преследовать его.
Стартап раньше привлекал инвестиции на сумму $15 млн. По некоторым данным, приобрести стартап-компанию собиралась социальная сеть Snapchat, но сделка так и не состоялась.
Стартап основанный в 2013 году был вынужден принять решение о завершении проекта из-за недополучения финансирования. Стартап дважды откладывал поставки первой партии беспилотников – летом прошлого года и в начале текущего.
В итоге пока стартап откладывал производство своего продукта, другие его конкуренты пользуясь идеей, уже смогли привлечь инвестиции и выпустить похожие беспилотники. В течении этого времени на рынок вышли подобные недорогие автономные дроны от китайских компаний DJI, Zero Zero Robotics и Yuneec.
Автоматический возврат привлеченных средств инвесторов произойдет на их счета в течение 60 дней.
Перевод специально для форума MMGP
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