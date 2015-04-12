OPLOTT



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В Давосе в дни форума гамбургер обойдется почти в 3000 рублей





Многим кто следит за событиями в сфере финансов и экономики известно, что каждый год в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум, на который съезжаются многие лидеры государств мира, а также крупные бизнесмены, банкиры и т.д.



Вот и в эти дни форум, как обычно, проходит с 17 по 20 января на этом к тому еще и горнолыжном курорте. Уже сообщаются про насыщенные встречи и обсуждения острых экономических и финансовых проблем мира. Однако, речь далее пойдет о другом - о том какие деньги стоят эти встречи для организаторов и участков этого форума.



Итак, об организаторах. Всемирный экономический форум (а именно такое название он носит с 1987 г. - ВЭФ) - являет собой швейцарскую неправительственную организацию, с офисом в Женеве, которая в принципе живет за счет членских взносов и средств собираемых с участников ежегодно проводимого форума. Стоимость членского взноса достигает 460 000 Евро, который должны исправно платить компании (в том числе и российские), желающие участвовать в данном ежегодном мероприятии.



Далее существует отдельная плата в размере 17 000 Евро с человека за участие в форуме. И например, ведущие российские компании могут прислать на этот форум не более 2-х своих представителей. И в прошлом году от нас в форуме участвовали 65 представителей. В целом же ВЭФ сейчас зарабатывает на проведении форума в пересчете на доллары США почти 200 млн ежегодно. Вливания в курортный Давос в течение проводимой недели форума составляют почти 37 млн Евро и при этом отели города делают в эту неделю 30 % от всей своей выручки за год.



Затраты организаторов на сам форум приближаются к 32 млн Евро, из которых 8 млн Евро они расходуют на охрану столь важного мероприятия. И получается, что где-то 155 млн долл. США - это только чистая прибыль от сего мероприятия для организаторов.



Тогда экономика этого форума надо сказать, что просто потрясающая - вот так надо делать деньги в мире капитала, чем не пример? А цены, цены! Просто улетают в космос! Как сообщает известная немецкая радиостанция Дойче Велле, стоимость одного гамбургера в буфете форума составляет 44 Евро (это почти 3000 рублей по текущему курсу обмена), скромная чашечка салата "Цезарь" обойдется участнику в 51 Евро - ну и так далее, всё том же духе. Желающие могут сами в уме прикинуть, во сколько обойдется "скромный" обед в Давосе.



Между тем небольшой Давос порой не в состоянии разместить у себя всех гостей, коих только в этом году ожидается более 11 тыс. человек и часть из них возят по полчаса в соседний город Клостерс, где 3-зведной гостинице номер стоит 350 Евро. Аренда маленькой квартиры в дни мероприятия стоит в Давосе 3700 Евро. В самом Давосе отели в эти дни задирают цены в 5 и более раз. Сезон - надо заработать!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587f58256961a Многим кто следит за событиями в сфере финансов и экономики известно, что каждый год в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум, на который съезжаются многие лидеры государств мира, а также крупные бизнесмены, банкиры и т.д.Вот и в эти дни форум, как обычно, проходит с 17 по 20 января на этом к тому еще и горнолыжном курорте. Уже сообщаются про насыщенные встречи и обсуждения острых экономических и финансовых проблем мира. Однако, речь далее пойдет о другом - о том какие деньги стоят эти встречи для организаторов и участков этого форума.Итак, об организаторах. Всемирный экономический форум (а именно такое название он носит с 1987 г. - ВЭФ) - являет собой швейцарскую неправительственную организацию, с офисом в Женеве, которая в принципе живет за счет членских взносов и средств собираемых с участников ежегодно проводимого форума. Стоимость членского взноса достигает 460 000 Евро, который должны исправно платить компании (в том числе и российские), желающие участвовать в данном ежегодном мероприятии.Далее существует отдельная плата в размере 17 000 Евро с человека за участие в форуме. И например, ведущие российские компании могут прислать на этот форум не более 2-х своих представителей. И в прошлом году от нас в форуме участвовали 65 представителей. В целом же ВЭФ сейчас зарабатывает на проведении форума в пересчете на доллары США почти 200 млн ежегодно. Вливания в курортный Давос в течение проводимой недели форума составляют почти 37 млн Евро и при этом отели города делают в эту неделю 30 % от всей своей выручки за год.Затраты организаторов на сам форум приближаются к 32 млн Евро, из которых 8 млн Евро они расходуют на охрану столь важного мероприятия. И получается, что где-то 155 млн долл. США - это только чистая прибыль от сего мероприятия для организаторов.Тогда экономика этого форума надо сказать, что просто потрясающая - вот так надо делать деньги в мире капитала, чем не пример? А цены, цены! Просто улетают в космос! Как сообщает известная немецкая радиостанция Дойче Велле, стоимость одного гамбургера в буфете форума составляет 44 Евро (это почти 3000 рублей по текущему курсу обмена), скромная чашечка салата "Цезарь" обойдется участнику в 51 Евро - ну и так далее, всё том же духе. Желающие могут сами в уме прикинуть, во сколько обойдется "скромный" обед в Давосе.Между тем небольшой Давос порой не в состоянии разместить у себя всех гостей, коих только в этом году ожидается более 11 тыс. человек и часть из них возят по полчаса в соседний город Клостерс, где 3-зведной гостинице номер стоит 350 Евро. Аренда маленькой квартиры в дни мероприятия стоит в Давосе 3700 Евро. В самом Давосе отели в эти дни задирают цены в 5 и более раз. Сезон - надо заработать!Специально для mmgp.ru

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