Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cryptotek - cryptotek.org

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Старый Сегодня, 15:57
#1
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,135
Благодарностей: 515
КП: 0.146
Cryptotek - cryptotek.org
Впервые размещаю проект на форуме, не являюсь администратором данного проекта

Проект с американской регистрацией - решил выложить здесь первым для ознакомления


Компания Американская, находится в реестре штата Вайоминг
Проверить можно по это ссылке: нажать здесь для проверки

На сайте только английский язык, поэтому для тех кто плохо его знает могут возникнуть сложности, пользуйтесь переводчиком. В ближайшем времени мне ответили что будут появляться новые языки, в зависимости от активности аудитории, надеюсь мне удастся привлечь русскоязычную аудиторию.

Пообщавшись в чате со службой поддержки решил инвестировать в майнинг, начисления в живом времени, мне это очень понравилось, в личном кабинете много криптовалютных балансов на которые сразу можно получать прибыль, делать переводы.
Правда недавно сделали лимит на сумму минимального перевода, чтобы не переводили друг другу сатоши.



Компания Cryptotek Corporation предлагает 4 направления где можно заработать:

1. Майнинг криптовалют
2. Трейдинг криптовалют
3. Депозиты
4. Уникальная программа для приглашения партнеров

А теперь разберем подробнее:

Майнинг криптовалют

Компания имеет свои майнинг фермы в Нидерландах, США и Гонконге.
Занимается разработкой собственного оборудования для майнинга и на данный момент сдает оборудование для майнинга 7 криптовалют на следующих алгоритмах: SHA-256, X11, Scrypt, Ethash, CryptoNight.

Для того чтобы начать майнить необходимо купить CRT - это некая единица определяющая мощность которая будет выделена для вашего аккаунта для майнинга, чем больше CRT тем выше скорость майнинга.

Компания заключает контракт на 1 год, а именно покупая CRT вы сможете использовать мощность для майнинга и получать доход до 18% в месяц, независимо от сложности майнинга которая может меняться.
Так же после покупки CRT компания выдает сертификат подтверждающий Вашу инвестицию в майнинг.

Кратко:
1. Прибыль - до 18% в месяц
2. Минимальная сумма для начала майнинга - 10$
3. Минимальная сумма для вывода средств - 10$

Трейдинг криптовалют

Компания занимается трейдингом и успешно объединяет майнинг с торговлей криптовалюты на биржах.

Ни для кого не секрет что курс криптовалют постоянно меняется и потенциал у компании очень большой, компания может стать лучшей компанией в 2017 году.

Инвестиции в трейдинг построены по принципу инвестиций в существующие трейдинг-пулы (покупки долей в пуле)



Покупка долей в пуле обязует компанию выплачивать прибыль каждую неделю в течении 1 года с момента инвестиции.

Рассчитать потенциальную прибыль проще всего воспользовавшись калькулятором на главной странице сайта компании.

Компания Cryptotek выдает специальный сертификат подтверждающий Ваши инвестиции в трейдинге.

Кратко:
1. Прибыль - 17.1% до 26.27% в месяц
2. Минимальная сумма для начала инвестирования - 100$
3. Минимальная сумма для вывода средств - 10$

Депозиты

Из видеоролика я понял что компания инвестирует в перспективные стартапы, проекты которые проходят анализ экспертов, в поддержке мне ответили что в основном компания инвестирует в проекты аналогичной тематики связанные с криптовалютами и их развитием.

Депозиты отличаются периодом начисления и возможностью досрочной разморозки.



Кратко:
1. Прибыль - 21% до 30% в месяц
2. Минимальная сумма для начала инвестирования - 1000$
3. Минимальная сумма для вывода средств - 10$

Партнерская программа

Очень прибыльная партнерская программа, если посчитать возможный доход от партнерки, то можно сказать что ничего более выгодного и продуманного сейчас на рынке нет. Такая партнерская программа создана, потому что Cryptotek планирует большую оффлайн компанию и есть все предпосылки для ее успешного проведения.

Партнерская программа ориентирована в первую очередь на оффлайн партнеров, что очень радует, чувствуется серьезный подход и большие перспективы. Насколько я понял, запуск партнерки - это только первый этап, дальше компания планирует запускать дочерние проекты и собственную криптовалюту.

Первый этап партнерской программы состоит из 3 направлений:

-Реферальная система. Дает возможность доход с каждого лично привлеченного инвестора.
9 уровней - с каждым уровнем процент дохода растет.

Но интересна она не только этим, а и тем что вы можете получать доход с инвестиций привлеченной на любом уровне. То есть даже если это будет 15-ый от вас уровень, вы все равно можете получать доход.

-Бонусная система. Бонусная система позволяет получить +3% к вашей реферальной системе

-Премиальная система. Также имеет 9 уровней, работает по бинарной системе, и позволяет получать очень приличные бонусы за достижение уровня. Суммы бонусов видны на картинке ниже, более подробно по партнерке вы можете узнать непосредственно на сайте проекта.



Один нюанс - партнерскую программу нужно активировать иначе вам будет недоступен связанный с нею функционал



Технические характеристики
Domain Name: CRYPTOTEK.ORG
Domain ID: D187593133-LROR
WHOIS Server:
Referral URL: http://www.enom.com
Updated Date: 2016-12-07T10:28:18Z
Creation Date: 2016-04-28T20:35:45Z
Registry Expiry Date: 2017-04-28T20:35:45Z
Sponsoring Registrar: eNom, Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 48
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant ID: 105a841310be232b
Registrant Name: CHARLES SANCHEZ
Registrant Organization: Cryptotek Corp.
Registrant Street: 3540 LAUREL SPRINGS CV
Registrant City: VILLA RICA
Registrant State/Province: GA
Registrant Postal Code: 30180
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.7703447323
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:
Admin ID: f22dc17a19c16e45
Admin Name: CHARLES SANCHEZ
Admin Organization:
Admin Street: 3540 LAUREL SPRINGS CV
Admin City: VILLA RICA
Admin State/Province: GA
Admin Postal Code: 30180
Admin Country: US
Admin Phone: +1.3447323
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email:
Tech ID: 5eff14ed6429b705
Tech Name: CHARLES SANCHEZ
Tech Organization: Cryptotek Corp.
Tech Street: 3540 LAUREL SPRINGS CV
Tech City: VILLA RICA
Tech State/Province: GA
Tech Postal Code: 30180
Tech Country: US
Tech Phone: +1.3447323
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email:
Name Server: NS1.CRYPTOTEK.ORG
Name Server: NS2.CRYPTOTEK.ORG
DNSSEC: unsigned

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp


Показатели Alexa
Показатели Alexa говорят о том что действительно основной трафик из Америки

cryptotek.org Traffic Statistics:



Мой вклад

Я инвестировал в майнинг еще 6.01.2017 года - 100 USD



Думаю еще докинуть в ближайшем будущем

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Framm на форуме  
Старый Сегодня, 16:15
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 59
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Cryptotek - cryptotek.org
И за сколько окупится майнинг если вкинуть 100$ ?
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harisonn вне форума  
Старый Сегодня, 16:47
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 23
КП: 0.153
Re: Cryptotek - cryptotek.org
Цитата:
Сообщение от harisonn Посмотреть сообщение
И за сколько окупится майнинг если вкинуть 100$ ?
На главной есть калькулятор, можете прикинуть.
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Oleg5307 на форуме  
Старый Сегодня, 17:08
#4
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,135
Благодарностей: 515
КП: 0.146
Цитата:
Сообщение от harisonn Посмотреть сообщение
И за сколько окупится майнинг если вкинуть 100$ ?
Майнинг окупится меньше чем через 6 месяцев
__________________
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Framm на форуме  
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Метки
бизнес, бизнес в сети, заработок в интернете, инвестирование, криптовалюты
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