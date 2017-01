Framm Профессионал

Cryptotek - cryptotek.org Впервые размещаю проект на форуме, не являюсь администратором данного проекта



Проект с американской регистрацией - решил выложить здесь первым для ознакомления





Компания Американская, находится в реестре штата Вайоминг

Проверить можно по это ссылке: нажать здесь для проверки



На сайте только английский язык, поэтому для тех кто плохо его знает могут возникнуть сложности, пользуйтесь переводчиком. В ближайшем времени мне ответили что будут появляться новые языки, в зависимости от активности аудитории, надеюсь мне удастся привлечь русскоязычную аудиторию.



Пообщавшись в чате со службой поддержки решил инвестировать в майнинг, начисления в живом времени, мне это очень понравилось, в личном кабинете много криптовалютных балансов на которые сразу можно получать прибыль, делать переводы.

Правда недавно сделали лимит на сумму минимального перевода, чтобы не переводили друг другу сатоши.



Компания Cryptotek Corporation предлагает 4 направления где можно заработать:



1. Майнинг криптовалют

2. Трейдинг криптовалют

3. Депозиты

4. Уникальная программа для приглашения партнеров



А теперь разберем подробнее:



Майнинг криптовалют



Компания имеет свои майнинг фермы в Нидерландах, США и Гонконге.

Занимается разработкой собственного оборудования для майнинга и на данный момент сдает оборудование для майнинга 7 криптовалют на следующих алгоритмах: SHA-256, X11, Scrypt, Ethash, CryptoNight.



Для того чтобы начать майнить необходимо купить CRT - это некая единица определяющая мощность которая будет выделена для вашего аккаунта для майнинга, чем больше CRT тем выше скорость майнинга.



Компания заключает контракт на 1 год, а именно покупая CRT вы сможете использовать мощность для майнинга и получать доход до 18% в месяц, независимо от сложности майнинга которая может меняться.

Так же после покупки CRT компания выдает сертификат подтверждающий Вашу инвестицию в майнинг.



Кратко:

1. Прибыль - до 18% в месяц

2. Минимальная сумма для начала майнинга - 10$

3. Минимальная сумма для вывода средств - 10$



Трейдинг криптовалют



Компания занимается трейдингом и успешно объединяет майнинг с торговлей криптовалюты на биржах.



Ни для кого не секрет что курс криптовалют постоянно меняется и потенциал у компании очень большой, компания может стать лучшей компанией в 2017 году.



Инвестиции в трейдинг построены по принципу инвестиций в существующие трейдинг-пулы (покупки долей в пуле)







Покупка долей в пуле обязует компанию выплачивать прибыль каждую неделю в течении 1 года с момента инвестиции.



Рассчитать потенциальную прибыль проще всего воспользовавшись калькулятором на главной странице сайта компании.



Компания Cryptotek выдает специальный сертификат подтверждающий Ваши инвестиции в трейдинге.



Кратко:

1. Прибыль - 17.1% до 26.27% в месяц

2. Минимальная сумма для начала инвестирования - 100$

3. Минимальная сумма для вывода средств - 10$



Депозиты



Из видеоролика я понял что компания инвестирует в перспективные стартапы, проекты которые проходят анализ экспертов, в поддержке мне ответили что в основном компания инвестирует в проекты аналогичной тематики связанные с криптовалютами и их развитием.



Депозиты отличаются периодом начисления и возможностью досрочной разморозки.







Кратко:

1. Прибыль - 21% до 30% в месяц

2. Минимальная сумма для начала инвестирования - 1000$

3. Минимальная сумма для вывода средств - 10$



Партнерская программа



Очень прибыльная партнерская программа, если посчитать возможный доход от партнерки, то можно сказать что ничего более выгодного и продуманного сейчас на рынке нет. Такая партнерская программа создана, потому что Cryptotek планирует большую оффлайн компанию и есть все предпосылки для ее успешного проведения.



Партнерская программа ориентирована в первую очередь на оффлайн партнеров, что очень радует, чувствуется серьезный подход и большие перспективы. Насколько я понял, запуск партнерки - это только первый этап, дальше компания планирует запускать дочерние проекты и собственную криптовалюту.



Первый этап партнерской программы состоит из 3 направлений:



-Реферальная система. Дает возможность доход с каждого лично привлеченного инвестора.

9 уровней - с каждым уровнем процент дохода растет.



Но интересна она не только этим, а и тем что вы можете получать доход с инвестиций привлеченной на любом уровне. То есть даже если это будет 15-ый от вас уровень, вы все равно можете получать доход.



-Бонусная система. Бонусная система позволяет получить +3% к вашей реферальной системе



-Премиальная система. Также имеет 9 уровней, работает по бинарной системе, и позволяет получать очень приличные бонусы за достижение уровня. Суммы бонусов видны на картинке ниже, более подробно по партнерке вы можете узнать непосредственно на сайте проекта.







Один нюанс - партнерскую программу нужно активировать иначе вам будет недоступен связанный с нею функционал







Показатели Alexa

Показатели Alexa говорят о том что действительно основной трафик из Америки



cryptotek.org Traffic Statistics:







Мой вклад



Я инвестировал в майнинг еще 6.01.2017 года - 100 USD







Думаю еще докинуть в ближайшем будущем



