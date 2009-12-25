Автотрейдеры отвечают за 80% биткойн-торгов

Профессиональные трейдеры из Китая, использующие в своей работе высокоскоростной автотрейдинг, отвечают за 80% объема торгов на всем биткойн-рынке. Поскольку объемы биткойн-торгов в Китае достигли в этом месяце рекордного уровня, автоматические трейдеры на сегодняшний день получают рекордные прибыли.
Чжоу Суоджи, бывший консультант IBM, в настоящее время работающий в FinTech Blockchain Group, венчурном хедж-фонде, сказал, что через автоматизированные круглосуточные торги его фирма получает значительную прибыль от крошечных расхождений в многочисленных сделках. По его словам, Биткойн-трейдинг сейчас переживает “золотой век”, поскольку система пока несовершенна.
Чен Дзенгуо, трейдер, основатель BotVS, крупнейшей платформы страны для облегчения автоматизированных стратегий Биткойна, сказал, что Биткойн имеет естественное преимущество для автоматизированной торговли: автоматизированные трейдеры могут совершать сделки несколько раз в секунду и мгновенно реагировать на изменения цен и играть на волатильности цифровой валюты. Вместо платы за транзакции на китайских биржах плата взимается за снятие, что чрезвычайно благоприятствует развитию автотрейдинга в стране.
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