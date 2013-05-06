Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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fattoria.xyz - Fattoria

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:21
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,659
Благодарностей: 71
КП: 0.052
fattoria.xyz - Fattoria
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 18.01.2017




Цитата:
«Fattoria» - это увлекательная экономическая браузерная онлайн игра с выводом средств. Мы объединили воедино финансовый проект и игровой симулятор. В нашей игре каждый может заработать столько сколько он захочет, все зависит от ваших возможностей, и выработанной стратегии.
Об игре:

Игра интересна полным циклом производста, начинаете с выращивания культур и заканчиваете продажей приготовленных блюд.
Каждому участнику выдаётся игровое поле 8x8. На этом поле находятся производящие здания, посадки урожая, склад и декорации.


Посев и сбор урожая
Ну что ж, вот ты и решил вырастить свой первый урожай. Для этого на карте игры выбери нужный тебе участок урожая. Ты увидишь поле для посадки.
1. Здесь ты видишь карту участка. Всего ты можешь на него посадить 64 посадки.
2. Тут отображена стоимость посадки одной клетки.
3. Если ты посадишь 10 и более клеток на участке одного вида урожая, ты сможешь включить автосбор, т.е. твой урожай будет собираться автоматически, но система будет забирать собираемый урожай с 1 клетки, т.е 1 единицу собираемого урожая.
4. Грядки сожаются один раз, после чего урожай будут приносить пожизнено.
Ты можешь сажать даже деревья. Деревья садятся поштучно максимум по 1 дереву каждого вида. Для покупки деревьев жми на карте игры на кнопку «Приобрести».
И выбери вкладку «Деревья». Внимательно изучи рынок, продукты, которые изготавливаются из плодов, собранных с деревьев и приобрети необходимые.
Плоды на деревьях созревают раз в 4 ч. 48 мин. по 1 шт.. При этом тебе необязательно собирать урожай с деревьев, чтобы новый урожай начал расти. Урожай будет накапливаться автоматически, и в любой момент ты можешь его собрать. Для сбора просто нажми на дерево.
Ты можешь улучшить дерево. С каждым уровнем дерево будет приносить на 1 плод больше. Время созревания плода не изменится! Для улучшения просто наведи в списке деревьев в разделе «Приобрести» на нужное дерево.
Животные
На карте игры имеются строения, предназначенные для содержания животных. На данный момент доступы Козы, Коровы, Куры и Свиньи. Нажми на карте игры на такое строение и откроется следующее окно:


Максимум ты можешь иметь до 8 животных на каждой такой постройке.
Стоимость каждого 10 000 . После покупки ты можешь накормить животное кормом и оно принесёт тебе какой-нибудь продукт. Коровы приносят молоко, куры приносят яйца, козы приносят козье молоко, из свиней ты получаешь бекон. Скормив 1 мешок корма, ты получишь 10 продуктов. Животное будет производить их 1 час. После того, как ты соберёшь продукт, животное будет отдыхать ещё 15 минут! Животное не исчезнет. Приобретаешь ты его навсегда!

Продукты и их изготовление
Пора приступать к изготовлению продуктов. Для этого нам понадобятся производящие их здания. Купить их можно нажав на кнопку «Просмотреть список» в блоке на странице с общей картой игры.
Серого цвета отображены здания, которые ты ещё не покупал. Цветными отображены уже купленные здания. Приобрети здание, чтобы иметь возможность производить в нём продукты. Кстати, каждое здание производит уникальные продукты.

Продажа продуктов
Ты можешь продать продукт системе по указанной системной цене. Полученные серебряные монеты попадают сразу на твой баланс к выводу. Продажа происходит моментально и без задержек. Просто укажи количество единиц выбранного продукта для продажи и нажми кнопку «Продать системе».
Но это ещё не всё! Ты можешь выставить свой продукт или урожай на биржу. Для этого в форме, которая находится правее, укажи количество единиц продаваемого продукта и стоимость одной единицы, которую ты хочешь за него получить.
Подробная информация о игровом процессе есть в разделе справка.

Реферальная программа:


В игре 2 уровневая реферальная система 10% и 3% сразу на вывод.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


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Старый Сегодня, 15:29
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,373
Благодарностей: 550
КП: 0.012
Re: fattoria.xyz - Fattoria
Такую же предлагали недавно купить - а смысл плагиат выпускать - это уже 3-я фаттория походу ...
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