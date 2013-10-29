Alex077

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,576 Благодарностей: 1,388 КП: 0.689

В 2017 году контроль за биткоином в плане приоритетов Президента Европейской комиссии Европейский парламент опубликовал новый отчет, в котором впервые уделяется внимание таким криптовалютам, как биткоин. Это представляет собой попытку предотвратить отмывание денег, что как раз и является главным приоритетом Европейской комиссии, которая планирует достигнуть своей цели к концу 2017 года.



Перед выборами на пост Президента Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер изложил главные стратегические приоритеты, которые и будут определять его политику Комиссии на следующие пять лет. Заявив, что он сконцентрируется только на “важных вещах”, Юнкер выделил десять ключевых отраслей, в которых он бы хотел, чтобы “ЕС изменила ситуацию, и граждане ощутили перемены”.

Под названием “10 приоритетов Комиссии при Юнкере: положение дел на начало 2017 года” главными задачами являются:

1. Новый виток развития рабочих мест, перспектив роста и инвестирования.

2. Взаимосвязанный единый цифровой рынок.

3. Крепкое сотрудничество по использованию энергии с перспективной программой насчет изменения климата.

4. Более развитый и честный внутренний рынок с укрепленной промышленной основой.

5. Более развитый и честный Экономический и валютный союз.

6. Обоснованный и сбалансированный договор о свободной торговле с США.

7. Отрасль справедливости и основных прав, основанная на взаимодоверии.

8. Насчет новой миграционной политики.

9. Европа как сильный игрок на геополитическом поле.

10. Союз демократических реформ

Как только Юнкер занял пост 1-го ноября 2014 года, Комиссия в течение года приняла все десять положений. А после двух лет руководства Юнкера Европейская комиссия уже была на полпути к выполнению своих задач. Однако в последнем отчете впервые упомянуты цифровые валюты, правда, под названием “виртуальные валюты”.



Разбираясь в роли цифровых валют



В предыдущем издании “Положения дел в середине 2016 года” еще ничего не говорится о виртуальных или цифровых валютах.

Хотя в этом же отчете в пункте седьмом в разделе о борьбе с терроризмом идет речь о валюте.



В июле 2016 года Европейская комиссия предложила ввести более строгие правила к использованию криптовалюты, внеся поправки к Директиве Европейского союза по вопросам отмывания денег 2015 года. Таким образом, она подвела черту конфиденциальности данных, которую связывают напрямую с криптовалютами.



В отчете написано: “Вопросы, которые касаются защиты финансовых потоков от высоких рисков экономики третьих стран, власти Европейских подразделений по финансовой оперативной информации, централизованного национального банка и рисков, связанных с виртуальными валютами и анонимными карточками предоплаты”.

Поправки должны ужесточить правила использования виртуальных валют, включая биткоин, чтобы уменьшить финансирование терроризма и количество анонимных платежей.



В конце отчета Президент Европейского парламента Мартин Шульц, Председатель Совета Роберт Фико и Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что “улучшение защиты наших граждан” будет одним из приоритетов, который должен показать результаты уже в конце 2017 года.



Одним из способов добиться этого является “улучшение механизмов криминализации терроризма и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, под это же попадают цифровые валюты.



Перевод специально для форума MMGP.ru



Источник



Уникальность Перед выборами на пост Президента Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер изложил главные стратегические приоритеты, которые и будут определять его политику Комиссии на следующие пять лет. Заявив, что он сконцентрируется только на “важных вещах”, Юнкер выделил десять ключевых отраслей, в которых он бы хотел, чтобы “ЕС изменила ситуацию, и граждане ощутили перемены”.Под названием “10 приоритетов Комиссии при Юнкере: положение дел на начало 2017 года” главными задачами являются:1. Новый виток развития рабочих мест, перспектив роста и инвестирования.2. Взаимосвязанный единый цифровой рынок.3. Крепкое сотрудничество по использованию энергии с перспективной программой насчет изменения климата.4. Более развитый и честный внутренний рынок с укрепленной промышленной основой.5. Более развитый и честный Экономический и валютный союз.6. Обоснованный и сбалансированный договор о свободной торговле с США.7. Отрасль справедливости и основных прав, основанная на взаимодоверии.8. Насчет новой миграционной политики.9. Европа как сильный игрок на геополитическом поле.10. Союз демократических реформКак только Юнкер занял пост 1-го ноября 2014 года, Комиссия в течение года приняла все десять положений. А после двух лет руководства Юнкера Европейская комиссия уже была на полпути к выполнению своих задач. Однако в последнем отчете впервые упомянуты цифровые валюты, правда, под названием “виртуальные валюты”.В предыдущем издании “Положения дел в середине 2016 года” еще ничего не говорится о виртуальных или цифровых валютах.Хотя в этом же отчете в пункте седьмом в разделе о борьбе с терроризмом идет речь о валюте.В июле 2016 года Европейская комиссия предложила ввести более строгие правила к использованию криптовалюты, внеся поправки к Директиве Европейского союза по вопросам отмывания денег 2015 года. Таким образом, она подвела черту конфиденциальности данных, которую связывают напрямую с криптовалютами.В отчете написано: “Вопросы, которые касаются защиты финансовых потоков от высоких рисков экономики третьих стран, власти Европейских подразделений по финансовой оперативной информации, централизованного национального банка и рисков, связанных с виртуальными валютами и анонимными карточками предоплаты”.Поправки должны ужесточить правила использования виртуальных валют, включая биткоин, чтобы уменьшить финансирование терроризма и количество анонимных платежей.В конце отчета Президент Европейского парламента Мартин Шульц, Председатель Совета Роберт Фико и Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что “улучшение защиты наших граждан” будет одним из приоритетов, который должен показать результаты уже в конце 2017 года.Одним из способов добиться этого является “улучшение механизмов криминализации терроризма и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, под это же попадают цифровые валюты.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Новости криптовалют и аналитика рынков __________________