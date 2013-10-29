В 2017 году контроль за биткоином в плане приоритетов Президента Европейской комиссии

Европейский парламент опубликовал новый отчет, в котором впервые уделяется внимание таким криптовалютам, как биткоин. Это представляет собой попытку предотвратить отмывание денег, что как раз и является главным приоритетом Европейской комиссии, которая планирует достигнуть своей цели к концу 2017 года.
Перед выборами на пост Президента Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер изложил главные стратегические приоритеты, которые и будут определять его политику Комиссии на следующие пять лет. Заявив, что он сконцентрируется только на “важных вещах”, Юнкер выделил десять ключевых отраслей, в которых он бы хотел, чтобы “ЕС изменила ситуацию, и граждане ощутили перемены”.
Под названием “10 приоритетов Комиссии при Юнкере: положение дел на начало 2017 года” главными задачами являются:
1. Новый виток развития рабочих мест, перспектив роста и инвестирования.
2. Взаимосвязанный единый цифровой рынок.
3. Крепкое сотрудничество по использованию энергии с перспективной программой насчет изменения климата.
4. Более развитый и честный внутренний рынок с укрепленной промышленной основой.
5. Более развитый и честный Экономический и валютный союз.
6. Обоснованный и сбалансированный договор о свободной торговле с США.
7. Отрасль справедливости и основных прав, основанная на взаимодоверии.
8. Насчет новой миграционной политики.
9. Европа как сильный игрок на геополитическом поле.
10. Союз демократических реформ
Как только Юнкер занял пост 1-го ноября 2014 года, Комиссия в течение года приняла все десять положений. А после двух лет руководства Юнкера Европейская комиссия уже была на полпути к выполнению своих задач. Однако в последнем отчете впервые упомянуты цифровые валюты, правда, под названием “виртуальные валюты”.
Разбираясь в роли цифровых валют
В предыдущем издании “Положения дел в середине 2016 года” еще ничего не говорится о виртуальных или цифровых валютах.
Хотя в этом же отчете в пункте седьмом в разделе о борьбе с терроризмом идет речь о валюте.
В июле 2016 года Европейская комиссия предложила ввести более строгие правила к использованию криптовалюты, внеся поправки к Директиве Европейского союза по вопросам отмывания денег 2015 года. Таким образом, она подвела черту конфиденциальности данных, которую связывают напрямую с криптовалютами.
В отчете написано: “Вопросы, которые касаются защиты финансовых потоков от высоких рисков экономики третьих стран, власти Европейских подразделений по финансовой оперативной информации, централизованного национального банка и рисков, связанных с виртуальными валютами и анонимными карточками предоплаты”.
Поправки должны ужесточить правила использования виртуальных валют, включая биткоин, чтобы уменьшить финансирование терроризма и количество анонимных платежей.
В конце отчета Президент Европейского парламента Мартин Шульц, Председатель Совета Роберт Фико и Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что “улучшение защиты наших граждан” будет одним из приоритетов, который должен показать результаты уже в конце 2017 года.
Одним из способов добиться этого является “улучшение механизмов криминализации терроризма и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, под это же попадают цифровые валюты.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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