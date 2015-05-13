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Microsoft купила канадского разработчика искусственного интеллекта

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Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Microsoft купила канадского разработчика искусственного интеллекта


Компания Microsoft купила стартап Maluuba (Канада, Монреаль), который занимается обработкой естественного языка в сфере искусственного интеллекта.

Представители Microsoft не стали разглашать стоимость покупки. Maluuba поможет увеличить потенциал Microsoft в области ИИ и превосходить таких конкурентов как Google, Apple и Facebook. После объединения Microsoft и Maluuba подразделение по ИИ будет насчитывать 5000 сотрудников, включая руководителей.

Напомню, что Maluuba был создан в 2010 году студентами канадского университета Уотерлу. На сегодняшний день стартап собрал 11 млн инвестиций и стал лидером в сфере ИИ, основанное на нейросетях и машинном обучении, благодаря которому машины могут думать и разговаривать как люди.

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