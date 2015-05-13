Microsoft купила канадского разработчика искусственного интеллекта

Компания Microsoft купила стартап Maluuba (Канада, Монреаль), который занимается обработкой естественного языка в сфере искусственного интеллекта.
Представители Microsoft не стали разглашать стоимость покупки. Maluuba поможет увеличить потенциал Microsoft в области ИИ и превосходить таких конкурентов как Google, Apple и Facebook. После объединения Microsoft и Maluuba подразделение по ИИ будет насчитывать 5000 сотрудников, включая руководителей.
Напомню, что Maluuba был создан в 2010 году студентами канадского университета Уотерлу. На сегодняшний день стартап собрал 11 млн инвестиций и стал лидером в сфере ИИ, основанное на нейросетях и машинном обучении, благодаря которому машины могут думать и разговаривать как люди.