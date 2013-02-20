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Сколько зарабатывают геймдевы в Украине: исследование

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Сколько зарабатывают геймдевы в Украине: исследование

В прошлом году только на сервисе цифрового распространения компьютерных игр Steam продали игры на общую сумму 3.500.000.000 долларов.

Качественные GameDev-организации имеют хорошую прибыль, и бывает очень интересно узнать какую же зарплату они платят своим сотрудникам. Выходец из Луганска, известный в игровом сообществе GameDev-эксперт Сергей Галенкин (псевдоним в сети Serge Segal) разместил предварительные результаты ежегодного опроса в котором участвуют специалисты занятые в индустрии компьютерных игр: программисты, геймдизайнеры, художники, маркетологи, работающие в GameDev-компаниях Украины, России и Беларуси.

Как видно из таблицы, программист - это самая высокооплачиваемая профессия в игорной индустрии, далее идут профессии художник и аниматор.

Понятие «выгодность» в приведенной таблице ниже показывает как относится заработная плата специалиста к его стажу: 100% — среднее значение, 50% — зарплата специалиста в 2 раза меньше за такой же стаж.




Если сделать анализ заработных плат GameDev-специалистов в Украине, то получится, что в тройку самых высокооплачиваемых профессий в игровой индустрии входят: продюсер, программист, художник и геймдизайнер.




Также Сергей провел исследования по социальному полу специалистов в игорной индустрии и получилось, что в среднем в Украине, России и Беларуси выгодность для мужского пола находится на отметке 130%, для женского - на 111%.

По материалам: http://ain.ua/skolko-zarabatyvayut-gejmdevy-v-ukraine

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Метки
анализ, аналитика, зарабатывать, зарплатные проекты, финансы
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