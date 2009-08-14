veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 1,895 Благодарностей: 1,331 КП: 0.045

Может ли админ одного хайпа пометять стереотипы всей хайп индустрии?



И одна фраза админа меня настолько потрясла и запала в душу, что я решила задать вопрос на форуме для обсуждения.



Админ сказал: "Мы меняем стереотипы инвесторов"









Почему-то после этой фразы я задумалась, а может ли вообще админ поменять стереотипы всей хайп индустрии и подстроить их под себя? Заставить людей мыслить по-новому.



Почему-то вспомнилась ситуация год назад. Тогда тоже админ одной мощной платформы всем направо и налево говорил: Мы изменим ваши стереотипы, заставим вас мыслить по-новому, перевернем все ваши представления о хайпах и т.д. и т.п.



В итоге, жесткий скам, Я до сих пор не могу от него оправится, а ко мне до сих пор обращаются люди, оставившие тысячи долларов в этом проекте, с предложением то к гадалке обратиться, то к хаккеру, чтобы найти тех, кто их обманул. И бесполезно таким людям объяснять, что ни первое, ни второе им не поможет и деньги свои они не вернут, надо смериться и продолжать дальше жить, не думая о прошлых потерях. Я знаю только одно, что этот человек наши стереотипы не разрушил, а наоборот, их только укрепил.



Сейчас пришел другой человек, с другого проекта и снова обещает нам разрушить наши стереотипы.



Но все же.... Когда-то... Совсем давно - давно, один человек разрушил мои стереотипы и сделал на мой взгляд что-то не возможное.



Я говорю об админе MGFunds. Этот человек месяца три или четыре делал инвесторам выплаты с задержками чуть ли на месяц и с перебоями, и самое удивительное, что люди пройдя круг в подобных условиях понесли деньги в проект на новый круг. А круг то был в один месяц. Любой мог соскочить в любой момент, никто его не заставлял, а человек не соскакивал. Я поразилась не самому админу. У него мог быть десяток проектов-доноров, о которых мы ничего не знаем, а реакции людей. Почему они не соскочили, когда им выплаты делали по месяцу. Откуда у инвесторов такой был мазохизм? И как только появился новый проект от этого админа я вложила в него 1000$ со старта, так сказать не глядя. В итоге тысячи четыре - пять чистыми точно заработала. Так появился админ легендарных Семерок. Только вот легенда умерла. А у людей опять разочарование и горькая боль.



У меня вопрос ко всем



Верите ли вы, что один админ одного хайпа может изменить ваши стереотипы и представления о хайп индустрии?



Допускаете ли вы такую возможность? Я не люблю ходить на конференции и слушать админов хайпов, но вчера меня попросил один человек посетить конференцию, так как сам был занят, а в проекте у него был вклад и он хотел знать, что будет на конференции.И одна фраза админа меня настолько потрясла и запала в душу, что я решила задать вопрос на форуме для обсуждения.Админ сказал:Почему-то вспомнилась ситуация год назад. Тогда тоже админ одной мощной платформы всем направо и налево говорил: Мы изменим ваши стереотипы, заставим вас мыслить по-новому, перевернем все ваши представления о хайпах и т.д. и т.п.В итоге, жесткий скам, Я до сих пор не могу от него оправится, а ко мне до сих пор обращаются люди, оставившие тысячи долларов в этом проекте, с предложением то к гадалке обратиться, то к хаккеру, чтобы найти тех, кто их обманул. И бесполезно таким людям объяснять, что ни первое, ни второе им не поможет и деньги свои они не вернут, надо смериться и продолжать дальше жить, не думая о прошлых потерях. Я знаю только одно, что этот человек наши стереотипы не разрушил, а наоборот, их только укрепил.Сейчас пришел другой человек, с другого проекта и снова обещает нам разрушить наши стереотипы.Но все же.... Когда-то... Совсем давно - давно, один человек разрушил мои стереотипы и сделал на мой взгляд что-то не возможное.Я говорю об админе MGFunds. Этот человек месяца три или четыре делал инвесторам выплаты с задержками чуть ли на месяц и с перебоями, и самое удивительное, что люди пройдя круг в подобных условиях понесли деньги в проект на новый круг. А круг то был в один месяц. Любой мог соскочить в любой момент, никто его не заставлял, а человек не соскакивал. Я поразилась не самому админу. У него мог быть десяток проектов-доноров, о которых мы ничего не знаем, а реакции людей. Почему они не соскочили, когда им выплаты делали по месяцу. Откуда у инвесторов такой был мазохизм? И как только появился новый проект от этого админа я вложила в него 1000$ со старта, так сказать не глядя. В итоге тысячи четыре - пять чистыми точно заработала. Так появился админ легендарных Семерок. Только вот легенда умерла. А у людей опять разочарование и горькая боль.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Результаты моей работы за 2016 год.

Реинкарнация CRP.center - Rainbow-IC. Elizion. PaytUP. __________________