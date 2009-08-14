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Может ли админ одного хайпа пометять стереотипы всей хайп индустрии?

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Старый Сегодня, 13:52
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,895
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КП: 0.045
Может ли админ одного хайпа пометять стереотипы всей хайп индустрии?
Я не люблю ходить на конференции и слушать админов хайпов, но вчера меня попросил один человек посетить конференцию, так как сам был занят, а в проекте у него был вклад и он хотел знать, что будет на конференции.

И одна фраза админа меня настолько потрясла и запала в душу, что я решила задать вопрос на форуме для обсуждения.

Админ сказал: "Мы меняем стереотипы инвесторов"




Почему-то после этой фразы я задумалась, а может ли вообще админ поменять стереотипы всей хайп индустрии и подстроить их под себя? Заставить людей мыслить по-новому.

Почему-то вспомнилась ситуация год назад. Тогда тоже админ одной мощной платформы всем направо и налево говорил: Мы изменим ваши стереотипы, заставим вас мыслить по-новому, перевернем все ваши представления о хайпах и т.д. и т.п.

В итоге, жесткий скам, Я до сих пор не могу от него оправится, а ко мне до сих пор обращаются люди, оставившие тысячи долларов в этом проекте, с предложением то к гадалке обратиться, то к хаккеру, чтобы найти тех, кто их обманул. И бесполезно таким людям объяснять, что ни первое, ни второе им не поможет и деньги свои они не вернут, надо смериться и продолжать дальше жить, не думая о прошлых потерях. Я знаю только одно, что этот человек наши стереотипы не разрушил, а наоборот, их только укрепил.

Сейчас пришел другой человек, с другого проекта и снова обещает нам разрушить наши стереотипы.

Но все же.... Когда-то... Совсем давно - давно, один человек разрушил мои стереотипы и сделал на мой взгляд что-то не возможное.

Я говорю об админе MGFunds. Этот человек месяца три или четыре делал инвесторам выплаты с задержками чуть ли на месяц и с перебоями, и самое удивительное, что люди пройдя круг в подобных условиях понесли деньги в проект на новый круг. А круг то был в один месяц. Любой мог соскочить в любой момент, никто его не заставлял, а человек не соскакивал. Я поразилась не самому админу. У него мог быть десяток проектов-доноров, о которых мы ничего не знаем, а реакции людей. Почему они не соскочили, когда им выплаты делали по месяцу. Откуда у инвесторов такой был мазохизм? И как только появился новый проект от этого админа я вложила в него 1000$ со старта, так сказать не глядя. В итоге тысячи четыре - пять чистыми точно заработала. Так появился админ легендарных Семерок. Только вот легенда умерла. А у людей опять разочарование и горькая боль.

У меня вопрос ко всем

Верите ли вы, что один админ одного хайпа может изменить ваши стереотипы и представления о хайп индустрии?

Допускаете ли вы такую возможность?
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 14:02
#2
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,256
Благодарностей: 2,159
КП: 0.360

награды Волшебный горшочек 
Re: Может ли админ одного хайпа пометять стереотипы всей хайп индустрии?
Верить в байки админов - чревато выносом кошелька, они все на словах "меняют стереотипы", .. да есть конечно такие - которые действительно хотят что б детище их работало, по крайней мере для получения репутации - но в конце концов, хайпы ими и делаются в первую очередь - для личной прибыли.

Одного админа, одного хайпа - индустрия может - не заметить, не оценить, он может уйти в минус и забить на саму индустрию..

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
. Так появился админ легендарных Семерок. Только вот легенда умерла. А у людей опять разочарование и горькая боль.
Обычно "легенды" и делаются для последующего личного заработка, в принципе следовать принципам "админа легенды" на долгосроке .. нельзя, тупо разорят..
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Последний раз редактировалось xdendi; Сегодня в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
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