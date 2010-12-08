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Трамп против ФРС: экономисты ждут схватки

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Старый Сегодня, 13:27
#1
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Имя: Дмитрий
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
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Трамп против ФРС: экономисты ждут схватки

Дональд Трамп и Федеральная резервная система США движутся к столкновению, которое почти наверняка приведет к укреплению доллара, прогнозируют два ведущих экономиста.

"Я вижу вероятность возникновения в ближайшие год-полтора серьезной коллизии между желанием администрации Трампа добиться роста экономики на 3-4 процента и возрастающим вниманием ФРС к ускорению инфляции с учетом ее собственного мандата в 2 процента", - сказал в понедельник на конференции в Париже Роберт Гордон из Северо-Западного университета. Барри Эйхенгрин из Калифорнийского университета в Беркли считает возможным "двузначный" рост доллара в результате фискальных стимулов, налоговой реформы и протекционистских торговых мер Трампа.
Экономисты обсуждали программу избранного президента США на организованной Банком Франции конференции, которая была посвящена теории "долгосрочной стагнации", предполагающей, что впереди у развитых стран длительный период медленного роста и вялой производительности. Эта теория противоречит обещанию Трампа оживить экономику США посредством увеличения расходов на инфраструктуру, снижения налогов и репатриации рабочих мест.
По прогнозам Гордона, политика Трампа приведет к ускорению инфляции в условиях, когда в экономике уже наблюдается повышательное давление на зарплаты и нехватка рабочей силы, что вынудит ФРС поднимать ставку более быстрыми темпами.


"Трамп почти наверняка не переназначит Джанет Йеллен, потому что через год, к тому времени, как придет пора это сделать, она уже сведет его с ума повышением процентных ставок, - сказал Гордон. - Укрепление доллара, связанное с ростом процентных ставок, приведет к увеличению торгового дефицита и подорвет его собственное желание сократить торговый дефицит. На пути к достижению целей по темпам роста Трамп встретит серьезные препятствия".
Последствия этих мер для мировой экономики, возможно, еще не полностью учтены в ценах, говорит Эйхенгрин.
"Есть вероятность, что мы увидим значительный рост доллара даже относительно текущих высоких уровней, - сказал он. - И есть риск, что рынки и мировая финансовая система не готовы к таким последствиям".
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