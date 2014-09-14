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Hewlett Packard Enterprise покупает стартап SimpliVity за $650 млн

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Старый Сегодня, 13:21
#1
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Hewlett Packard Enterprise покупает стартап SimpliVity за $650 млн


Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая отделилась от HP в 2015 году, сегодня объявила о своём совсем свежем приобретении компании под названием SimpliVity. Стартап SimpliVity продает оборудование для центров обработки данных, в котором соединены как вычисляющие мощности так и мощности для хранения данных и обычно такое оборудование продается по отдельности. В выпущенном по данному поводу заявлении, говорится, что HPE заплатит за эту сделку 650 млн долл. США наличными и сделка будет завершена полностью во втором квартале 2017 фискального года в HPE, который завершится 30 июня.

Ранее компания SimpliVity могла бы сама начать продавать вышеописанное оборудование своим клиентам, однако их конкурент компания Nutanix сумела сделать это первой.

"Все больше и больше потребителей находятся в поиске решений, чтобы их локальное оборудование, которое будет обеспечивать работу облачных сервисов функционировало бы безопасно и с высокой степенью отказоустойчивости. Это именно то, на чем мы сейчас и сосредоточены в своей работе, такими словами описывает эту сделку исполнительный директор HPE г-жа Мег Уитмен (Meg Whitman).

Также в заявлении компании говорится, что HPE продолжит торговать своими свои конвергированными системами (прим:конвергенция - это объединение услуг в сетях) как например, HC 250 и HC 380 и концу этого года HPE обещает представить на рынок уже и "интегрированные" системы под общим названием "HPE SimpliVity", которые будут устанавливаться поверх серверов HPE Proliant.

Представляемая инфраструктура для сетей данных стала популярной среди покупателей, поскольку компании производящие оборудование подобного рода, стремятся оптимизировать насколько только возможно рабочие площади существующих дата-центров, а также найти альтернативы дорогим по стоимости центрам хранения данных, как к примеру EMC и NetApp.

Ранее компания SimpliVity привлекла более 276 млн долл.США финансирования, а её оценочная стоимость в какой-то момент превысила 1 млрд долл.США. Среди инвесторов можно выделить такие компании как: Accel Partners, Charles River Ventures, DFJ Growth, Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), Meritech Capital Partners и Waypoint Capital.

Компания SimpliVity была основана в 2009 году в американском Уэстборо (штат Массачусетс) и в настоящее время имеет почти 1300 покупателей своего оборудования, как например, MLB Network и T Systems и согласно торговым отчетам она уже отгрузила для потребителей 6000 своих систем.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/587f2ee15b52d
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