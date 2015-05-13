Что в Украине можно купить за 1$?

На доллар сильно не пошикуешь
Для украинцев становится уже привычным колебание курса доллара. В январе 2017 года курс доллара вырос почти на 2 грн.
На сайте государственной статистики Ukrstat подсчитали: инфляция за 2 года выросла на 36%, а если брать доллар, то сегодня 1$ - это 28 грн. За 28 грн, например, можно 2 кофе эспрессо, в сравнении с прошлым годом, поэтому я решил предоставить инфографику для сравнения, что можно было купить два года назад за 1$, а что сегодня.
Самое дорогое у украинцев это развлечения. К примеру, бокал пива за 10 грн. Вы уже не сможете купить в кафе, как это было в 2015 году, сегодня потребуется как раз $1. Украинцы теперь приобретут меньше хлеба, молока и куриных яиц. Коснулось это и лекарств, на рисунке представления именно валерьянка в таблетках.Но если брать проезд в маршрутках, всё осталось на прежнем уровне. В долларовом эквиваленте проезд в троллейбусах стал дешевле, так как стоимость за 2 года не изменилась.