Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,447 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Что в Украине можно купить за 1$?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:54
#1
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,487
Благодарностей: 1,049
КП: 0.115
Что в Украине можно купить за 1$?
На доллар сильно не пошикуешь

Для украинцев становится уже привычным колебание курса доллара. В январе 2017 года курс доллара вырос почти на 2 грн.

На сайте государственной статистики Ukrstat подсчитали: инфляция за 2 года выросла на 36%, а если брать доллар, то сегодня 1$ - это 28 грн. За 28 грн, например, можно 2 кофе эспрессо, в сравнении с прошлым годом, поэтому я решил предоставить инфографику для сравнения, что можно было купить два года назад за 1$, а что сегодня.


Самое дорогое у украинцев это развлечения. К примеру, бокал пива за 10 грн. Вы уже не сможете купить в кафе, как это было в 2015 году, сегодня потребуется как раз $1. Украинцы теперь приобретут меньше хлеба, молока и куриных яиц. Коснулось это и лекарств, на рисунке представления именно валерьянка в таблетках.Но если брать проезд в маршрутках, всё осталось на прежнем уровне. В долларовом эквиваленте проезд в троллейбусах стал дешевле, так как стоимость за 2 года не изменилась.

Специально для MMGP.RU
Уникальность etxt
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТОП-7 автомобилей, которые можно купить в Украине до 8 тысяч долларов moskva Авто 14 21.03.2016 20:37
Что можно купить на Украине за биткоины assss Новости криптовалют 0 05.11.2015 17:31
Теперь в Украине можно купить билеты (в кино, театр, цирк) за биткойны pilot10 Bitcoin 7 04.10.2015 17:04
Что в Украине можно купить на 1 доллар Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 197 24.09.2015 23:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
Налогообложение выигрышей в букмекерских конторах и казино
От tigr в разделе «Юридические вопросы»
Аватар pilot10
НСПК: картой "Мир" можно расплачиваться за рубежом
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Inv-Best.ru - возврат рефкомиссии 100%.
От nooO в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Senator2
День компьютерщика и программиста
От Senator2 в разделе «Поздравления»
Аватар Олег Колчаков
Riway.ru - Правильный путь
От Олег Колчаков в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар svn1975
Китайский магнат оплатил отдых в Испании для 2,5 тыс. своих сотрудников
От svn1975 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube