Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GetMyAds –уникальный рефбек (от Ваших депозитов и от депозитов Ваших рефералов)

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Старый Сегодня, 12:13
#1
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,537
Благодарностей: 760
Записей в блоге: 1
КП: 0.458
GetMyAds –уникальный рефбек (от Ваших депозитов и от депозитов Ваших рефералов)
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Хочу предложить Вам интересное предложение по возврату реферального вознаграждения из проекта GetMyAds.

Такого предложения Вы больше не найдете.

1. Предлагаю возврат реферального вознаграждения в размере 100% (12% от Вашего вклада).

2. Предлагаю возврат реферального вознаграждения в размере 100% от вкладов Ваших прямых рефералов( Ваших рефералов первой линии, 12% от вкладов Ваших прямых рефералов).

3. Условия получения реферального вознаграждения (рефбека).

Регистрация по моей рефссылке (см.подпись, либо обращайтесь лично по контактам связи)

Внимание!!!

Перед регистрацией почистите куки, при прохождении регистрации обратите внимание на поле пригласителя, должно быть cerega319.

После регистрации свяжитесь со мной для подтверждения Вашей регистрации и только после моего подтверждения вносите депозит.

После внесения депозита отправьте мне следующие данные:

-Ваш логин в проекте
-Сумма депозита, время и дата
-Платежная система, с которой был произведен депозит
-Реквизиты для получения рефбека (рефбек выплачиваю на платежную систему Payeer).

Информация по Вашим прямым рефералам такая же.

Выплаты рефбека производятся после получения денежных средств на мой счет ( это может занять некоторое время, наберитесь терпения).

В обязательном порядке отпишитесь о возврате рефбека в данной теме.

Рефбек выплачиваю на все Ваши депозиты и депозиты Ваших прямых рефералов , произведенных с платежной системы.


Контакты для связи: Skype cerega3191
Электронная почта: cerega319@mail.ru
Форум mmgp : личные сообщения (cerega319) и данная тема
Иногда бываю не на связи (спать хочется однако) не переживайте, отвечу всем.

P.S. Пример: Вы внесли депозит 100$ , получили от меня рефбек 12%, пригласили реферала , он внес депозит 100$ получили реферальное вознаграждение от проекта 12% плюс от меня рефбек за Вашего прямого реферала еще 12%. Итого: 12% +12%+12%=36% от Вашей прямой инвестиции в проект. Так же можно получать рефбек без собственных вложений, за депозиты Ваших прямых рефералов.
Привлекайте партнеров и получайте деньги за их депозиты.

Возникнут вопросы, обращайтесь по контактам связи, с уважением cerega319
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cerega319 на форуме  
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