Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рефбек от Hyipme

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HyipMe.com - портал для аудитории, которая интересуется инвестициями в HYIP проекты. У нас собраны лучшие наработки по тематике HYIP, бесплатные инструменты и информационные материалы, которые сделают Ваши инвестиции более комфортными и надежными.
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HyipMe.com - Проводник для инвестора в HYIP проекты
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Старый Сегодня, 12:04
#1
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Рефбек от Hyipme
Мы выплачиваем половину своего реферального вознаграждения по любому из хайпов, которые представлены в нашем мониторинге.

Условия получения рефбека:

Для удобства обработки запросов и быстрой выплаты, следуйте этим правилам:

⁃ Минимальная сумма с которых платим рефбек 10 долларов;
⁃ Скам проекта. Проект не платят нам — мы не платим вам;
⁃ Подавайте заявку в течении 24 часов с момента инвестиции;
⁃ Платим только с проектов, которые делают выплаты со вклада;

Для Вашего и нашего удобства, пользуйтесь формой заказа. В этом случае все заявки будут учтены в Вашем кабинете.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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