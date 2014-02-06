Рефбек от Hyipme

Мы выплачиваем половину своего реферального вознаграждения по любому из хайпов, которые представлены в нашем мониторинге.
Условия получения рефбека:
Для удобства обработки запросов и быстрой выплаты, следуйте этим правилам:
⁃ Минимальная сумма с которых платим рефбек 10 долларов;
⁃ Скам проекта. Проект не платят нам — мы не платим вам;
⁃ Подавайте заявку в течении 24 часов с момента инвестиции;
⁃ Платим только с проектов, которые делают выплаты со вклада;
Для Вашего и нашего удобства, пользуйтесь формой заказа
. В этом случае все заявки будут учтены в Вашем кабинете.