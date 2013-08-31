Вангуешь на Хайпы? Тогда этот рубрика для тебя.

Вангование
, что это такое? Для всех людей это ассоциация с известной предсказательницей, но только не для инвестора на Hyipme.
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Вангую — бонус на постоянной основе, включен в достижение и гарантированный приз на выплату каждому участнику, который получил определенный ранг ванговщика.
Как это работает и как принять участие?
Работает это следующим образом. В каждой карточке на нашем портале с описанием хайпа вы найдете блок «Вангую», он отвечает за ваше предсказание о скаме конкретного хайпа. Все что Вам нужно сделать для своего предсказания это выбрать дату предполагаемого скама и Вы автоматически становитесь участником бонусной программы.
Условия:
Побеждает тот ванговщик, который угадал точную дату скама. Сложно но возможно.
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Вы обязательно должны быть зарегистрированным пользователем mmgp.ru
- Сделать предсказание можно только один раз для одного хайпа.
- Участвуют только те предсказания, которые были сделаны за 7 дней до наступления скама.
- Если вы угадали, то информация о победе отразится в вашем профиле.