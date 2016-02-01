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Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"
Когда мы занимались разработкой Hyipme то поняли, что в буржунете тонны интересной информации связанной с тематикой Хайпы, которой еще нет на просторах Рунета. И главной проблей является её поиск, систематизация и перевод.
Всвязи с этим открываем новую рубрику для пользователей форума mmgp.ru - Заказывай а мы переведем
Если у вас есть предложения по переводу каких то материалов или колонки блоггера, который пишет в буржунете, предлагайте и мы будем переводить, чтобы пользователи форума, первыми узнавали о самых интересных новинках и тенденциях.
Это может быть не только тема о хайпах, но и все то, что очень близко имеет к ней отношения (МЛМ и другие пирамиды)
Думаю это будет интересный опыт как для форума так и для его пользователей. Подобного по крайней мере мы не встречали.