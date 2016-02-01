Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"

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Старый Сегодня, 11:43
#1
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"
Когда мы занимались разработкой Hyipme то поняли, что в буржунете тонны интересной информации связанной с тематикой Хайпы, которой еще нет на просторах Рунета. И главной проблей является её поиск, систематизация и перевод.

Всвязи с этим открываем новую рубрику для пользователей форума mmgp.ru - Заказывай а мы переведем

Если у вас есть предложения по переводу каких то материалов или колонки блоггера, который пишет в буржунете, предлагайте и мы будем переводить, чтобы пользователи форума, первыми узнавали о самых интересных новинках и тенденциях.

Это может быть не только тема о хайпах, но и все то, что очень близко имеет к ней отношения (МЛМ и другие пирамиды)

Думаю это будет интересный опыт как для форума так и для его пользователей. Подобного по крайней мере мы не встречали.
HyipMe на форуме  
Старый Сегодня, 11:48
#2
Любитель
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Адрес: Самсун
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 196
Благодарностей: 24
КП: 0.173
Re: Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"
Заказывать не буду, так как перевожу сама. Но это очень полезная функция - я сама нашла пару турецких форумов по заработку и тоже беру информацию оттуда часто. Кстати, рунетовские хайпы у них тоже в почете =)))
alenashelk21 на форуме  
Старый Сегодня, 11:58
#3
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"
Цитата:
Сообщение от alenashelk21 Посмотреть сообщение
Заказывать не буду, так как перевожу сама. Но это очень полезная функция - я сама нашла пару турецких форумов по заработку и тоже беру информацию оттуда часто. Кстати, рунетовские хайпы у них тоже в почете =)))
Почему не делитесь? Думаю всем пользователям mmgp будет интересно. Да и вы в почете.
HyipMe на форуме  
Старый Сегодня, 12:01
#4
Любитель
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Адрес: Самсун
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 196
Благодарностей: 24
КП: 0.173
Re: Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"
Спасибо. Я тоже об этом задумываюсь. Но пока новичек в этом деле. Пока изучаю. Вот с Вас пример буду брать например =)))
alenashelk21 на форуме  
Старый Сегодня, 12:07
#5
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Рубрика для пользователей mmgp.ru - "Заказывай - переведем"
Цитата:
Сообщение от alenashelk21 Посмотреть сообщение
Вот с Вас пример буду брать например =)))
Все правильно, сейчас подбираем материал на перевод, скоро будет.
HyipMe на форуме  
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