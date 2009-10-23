Трибуна - предложение для админов

Мы безвозмездно публикуем Хайпы, которые по мнению самих же админов будут невероятно круты и принесут инвесторам хорошие проценты и настроение.
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Каждый админ имеет право высказаться и показать миру свой проект, при этом получить дозу конструктивной критики или инвесторов, которые и разгонят Ваш проект.
Единственным условием для попадание в рубрику «Хайп трибуна
» это прислать качественный материал — информацию, которая будет интересна нашим пользователям и читателям.
Если вы админ, то эта тема для вас! Не надо стесняться!