Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Трибуна - предложение для админов

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Старый Сегодня, 11:28
#1
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Трибуна - предложение для админов
Мы безвозмездно публикуем Хайпы, которые по мнению самих же админов будут невероятно круты и принесут инвесторам хорошие проценты и настроение.

Цитата:
Каждый админ имеет право высказаться и показать миру свой проект, при этом получить дозу конструктивной критики или инвесторов, которые и разгонят Ваш проект.
Единственным условием для попадание в рубрику «Хайп трибуна» это прислать качественный материал — информацию, которая будет интересна нашим пользователям и читателям.

Если вы админ, то эта тема для вас! Не надо стесняться!
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