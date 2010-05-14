Hyipme.com Hyipme.com - портал для аудитории, которая интересуется Hyip

Всем доброго времени!
Позвольте представить наш портал и рассказать о его инструментах и возможностях.
Hyipme.com
- портал для аудитории, которая интересуется инвестициями в Hyip проекты. Мы собрали на нашем портале лучшие наработки в тематике Hyip и постарались максимально удобно подать это для наших пользователей. У нас Вы найдете бесплатные инструменты и информационные материалы, которые сделают Ваши инвестиции более комфортными и надежными.
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Мы являемся официальными партнерами форума mmgp.ru
Краткое описание всех разделов, которые доступны на данный момент на портале:
Онлайн статистика
- бесплатный сервис для ведения статистики Ваших инвестиций в Hyip проекты. Забудьте об Excel, наш сервис позволяет легко и точно следить за Вашими инвестициями.
Портфели
- объединяйте проекты в которых Вы участвуете в портфели. Это позволит оценить результаты Ваших действий, уровень риска и ожидаемую доходность.
Трибуна
- не забыли мы и про Админов проектов - для них мы сделали отдельный раздел на портале, куда можно попасть бесплатно, заполнив лишь небольшую форму о проекте и себе.
Рефбек
- мы выплачиваем половину своего реферального вознаграждения по любому из Hyip, которые представлены в нашем мониторинге.
Страховка
- тут скоро будет нечто интересное, постараемся учесть желания и админов и инвесторов.
Мониторинг
- индикатор правильного выбора Hyip проектов для инвестирования.
Конкурсы
- у нас вы найдет интересные конкурсы на постоянной основе с достойным призовым вознаграждением.
Достижения
- игровая система нашего портала. Чтобы не быть похожими на остальные ресурсы нашей тематики и как то разнообразить процесс инвестирования в Hyip мы разработали игровую систему достижений на которой можно заработать всем пользователям нашего портала.
Под каждый инструмент я создам отдельные темы где и будет проходить все обсуждение.
Хочу также сказать, что мы только начинаем свой путь и возможны ошибки, но мы работаем над собой и развиваемся. Надеюсь на понимание.