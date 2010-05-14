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Hyipme.com Hyipme.com - портал для аудитории, которая интересуется Hyip

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HyipMe.com - портал для аудитории, которая интересуется инвестициями в HYIP проекты. У нас собраны лучшие наработки по тематике HYIP, бесплатные инструменты и информационные материалы, которые сделают Ваши инвестиции более комфортными и надежными.
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Старый Сегодня, 11:24
#1
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Hyipme.com Hyipme.com - портал для аудитории, которая интересуется Hyip
Всем доброго времени!

Позвольте представить наш портал и рассказать о его инструментах и возможностях.

Hyipme.com - портал для аудитории, которая интересуется инвестициями в Hyip проекты. Мы собрали на нашем портале лучшие наработки в тематике Hyip и постарались максимально удобно подать это для наших пользователей. У нас Вы найдете бесплатные инструменты и информационные материалы, которые сделают Ваши инвестиции более комфортными и надежными.

Цитата:
Мы являемся официальными партнерами форума mmgp.ru
Краткое описание всех разделов, которые доступны на данный момент на портале:

Онлайн статистика - бесплатный сервис для ведения статистики Ваших инвестиций в Hyip проекты. Забудьте об Excel, наш сервис позволяет легко и точно следить за Вашими инвестициями.

Портфели - объединяйте проекты в которых Вы участвуете в портфели. Это позволит оценить результаты Ваших действий, уровень риска и ожидаемую доходность.

Трибуна - не забыли мы и про Админов проектов - для них мы сделали отдельный раздел на портале, куда можно попасть бесплатно, заполнив лишь небольшую форму о проекте и себе.

Рефбек - мы выплачиваем половину своего реферального вознаграждения по любому из Hyip, которые представлены в нашем мониторинге.

Страховка - тут скоро будет нечто интересное, постараемся учесть желания и админов и инвесторов.

Мониторинг - индикатор правильного выбора Hyip проектов для инвестирования.

Конкурсы - у нас вы найдет интересные конкурсы на постоянной основе с достойным призовым вознаграждением.

Достижения - игровая система нашего портала. Чтобы не быть похожими на остальные ресурсы нашей тематики и как то разнообразить процесс инвестирования в Hyip мы разработали игровую систему достижений на которой можно заработать всем пользователям нашего портала.

Под каждый инструмент я создам отдельные темы где и будет проходить все обсуждение.

Хочу также сказать, что мы только начинаем свой путь и возможны ошибки, но мы работаем над собой и развиваемся. Надеюсь на понимание.
Последний раз редактировалось HyipMe; Сегодня в 11:28.
HyipMe на форуме  
Старый Сегодня, 11:28
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Germany
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,631
Благодарностей: 536
КП: 0.161
Re: Hyipme.com Hyipme.com - портал для аудитории, которая интересуется Hyip
Новый продукт на рынке?

Интересно, будем наблюдать!

Удачи в начинаниях!
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impulseinv на форуме  
Старый Сегодня, 11:29
#3
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Hyipme.com Hyipme.com - портал для аудитории, которая интересуется Hyip
Цитата:
Сообщение от impulseinv Посмотреть сообщение
Удачи в начинаниях!
Спасибо! Уверен мы вас заинтересуем.
HyipMe на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:40
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