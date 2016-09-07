Татфонд ...развод. Вместо вклада - доверительное управление.

Горемычный ТатфондБанк, играющий роль чемодана без ручки вновь стал ньюсмейкером.
Обнаружилась "группа товарищей" с крупными вкладами, переведенными с ТатфондБанка в структуру ТФБ-финанс.
Забавно то, что народ сам согласился слить деньги в доверительное управление. Им сказали что это такое название вклада.
В общем контора сгорела. страховка конечно - не полагается....а деньги как водится - отдали добровольно.
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realnotstory специально для mmgp.ru