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Татфонд ...развод. Вместо вклада - доверительное управление.

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Старый Сегодня, 11:14
#1
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Имя: Иван
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Татфонд ...развод. Вместо вклада - доверительное управление.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Праздник.jpg Просмотров: 9 Размер: 10.9 Кб ID: 176902

Горемычный ТатфондБанк, играющий роль чемодана без ручки вновь стал ньюсмейкером.

Обнаружилась "группа товарищей" с крупными вкладами, переведенными с ТатфондБанка в структуру ТФБ-финанс.

Забавно то, что народ сам согласился слить деньги в доверительное управление. Им сказали что это такое название вклада.

В общем контора сгорела. страховка конечно - не полагается....а деньги как водится - отдали добровольно.
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Метки
банк, вклад, страхование вкладов
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