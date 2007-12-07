Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,442 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Twitter Трампа может стать важнее финансовых СМИВалютный рынок

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:12
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,092
Благодарностей: 5,939
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Twitter Трампа может стать важнее финансовых СМИВалютный рынок
Цитата:
Дэвид Ву, стратег по валютам, процентным ставкам и развивающимся рынкам из Bank of America в своем сегодняшнем интервью Wall Street Journal сделал интересное заявление. Согласно его мнению, теперь всем участникам валютного рынка следует незамедлительно зарегистрироваться в Twitter и подписаться на аккаунт Дональда Трампа, который, с точки зрения драйверов, может оказаться куда более полезным, нежели многочисленные финансовые СМИ.

Именно в Twitter новоизбранного президента США во вторник было написано, что курс доллара чрезмерно укрепился и «это нас убивает». Как результат, по мнению Дэвида Ву, валюта США ослабла по итогам дня на 1.2%. «Меня вовсе не удивит, если в течение следующего месяца мы увидим, к примеру, сильные данные по США и доллар в ответ укрепится, допустим, на 3%, а три дня спустя в Twitter'e президента США примерно в три утра появится запись, что доллар переоценен на 5.1% и должен стоит дешевле», - говорит эксперт Bank of America.

Так или иначе, если отставить шутки в сторону, то последние комментарии новой администрации Белого Дома дают рынку необычный сигнал — Трамп предпочитает более слабый доллар, чтобы это стимулировало торговлю США. Такая позиция идет в разрез с предположениями рынка о том, что налоговое стимулирование Трампа будет приводить к росту курса доллара. «У меня нет сомнений в том, что Трамп не желает видеть повышение курса доллара. Он лично не так много может сделать для того, чтобы ослабить американскую валюту, поэтому подобные комментарии в Twitter я называю «операциями открытого рта»», - говорит Дэвид Ву (прим. ProFinance.ru: прослеживается аналогия с названием Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, который принимает решения по денежно-кредитной политике).

А что касается «твитов» (tweets), то вот еще несколько высказываний в Twittere Трампа, которыe были опубликованы во вторник и, по мнению Дэвида Ву, являются достойными внимания участников валютного рынка:
  • все рабочие места я верну обратно в США…
  • все новые автопроизводства должны вернуться в нашу страну…
  • я договорился о снижении закупочной стоимости вооружений
Цитата:
Выступление Йеллен сегодня поздно вечером может поддержать развитие восходящей корррекции в долларе, особенно если она, вслед за главой ФРБ Сан-Франциско Джоном Уилльямсом, отметит улучшение экономики и намекнет на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики и три повышения ставки в этом году.
По материалам: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс

________________________

Считаю, что сегодня некий показательный день, который должен дать понять, может ли Трамп на столько эффективно заниматься невербальной интервенцией.
__________________
Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 12:26
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,909
Благодарностей: 15,535
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Re: Twitter Трампа может стать важнее финансовых СМИВалютный рынок
Трамп может подрабатывать инсайдером. Перед очередным постов сливать информацию чьи акции он "уложит" или "повысит"
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!


Официальный обменник MMGP | Официальный WM-обменник MMGP | Инвестируй с УМом
morg на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Победа Дональда Трампа на выборах может спровоцировать рост цены Биткоина AnuNike Новости криптовалют 0 15.10.2016 20:01
Краудфандинг может оказаться в списке подозрительных финансовых операций chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.02.2016 18:32
Рубль может стать неконвертируемым Александр Виоленцис Новости в мире финансов и инвестиций 7 19.01.2015 11:56
В УК может появиться новая статья, наказывающая за создание финансовых пирамид. fomcow Инвестирование для начинающих 53 15.12.2012 17:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар riserrise
ПАММ счет Rialto:357092(Alpari)
От riserrise в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт doubleblow: 6228 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар RUNX
www.incast.ru
От RUNX в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Antonimo
doublermoney.org - doublermoney
От Antonimo в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Visa внедряет биометрическую идентификацию владельцев чиповых карт
От CashToday в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
FirstCoasts - firstcoasts.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube