Twitter Трампа может стать важнее финансовых СМИВалютный рынок
Цитата:
Дэвид Ву, стратег по валютам, процентным ставкам и развивающимся рынкам из Bank of America в своем сегодняшнем интервью Wall Street Journal сделал интересное заявление. Согласно его мнению, теперь всем участникам валютного рынка следует незамедлительно зарегистрироваться в Twitter и подписаться на аккаунт Дональда Трампа, который, с точки зрения драйверов, может оказаться куда более полезным, нежели многочисленные финансовые СМИ.
Именно в Twitter новоизбранного президента США во вторник было написано, что курс доллара чрезмерно укрепился и «это нас убивает». Как результат, по мнению Дэвида Ву, валюта США ослабла по итогам дня на 1.2%. «Меня вовсе не удивит, если в течение следующего месяца мы увидим, к примеру, сильные данные по США и доллар в ответ укрепится, допустим, на 3%, а три дня спустя в Twitter'e президента США примерно в три утра появится запись, что доллар переоценен на 5.1% и должен стоит дешевле», - говорит эксперт Bank of America.
Так или иначе, если отставить шутки в сторону, то последние комментарии новой администрации Белого Дома дают рынку необычный сигнал — Трамп предпочитает более слабый доллар, чтобы это стимулировало торговлю США. Такая позиция идет в разрез с предположениями рынка о том, что налоговое стимулирование Трампа будет приводить к росту курса доллара. «У меня нет сомнений в том, что Трамп не желает видеть повышение курса доллара. Он лично не так много может сделать для того, чтобы ослабить американскую валюту, поэтому подобные комментарии в Twitter я называю «операциями открытого рта»», - говорит Дэвид Ву (прим. ProFinance.ru: прослеживается аналогия с названием Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, который принимает решения по денежно-кредитной политике).
А что касается «твитов» (tweets), то вот еще несколько высказываний в Twittere Трампа, которыe были опубликованы во вторник и, по мнению Дэвида Ву, являются достойными внимания участников валютного рынка:
все рабочие места я верну обратно в США…
все новые автопроизводства должны вернуться в нашу страну…
я договорился о снижении закупочной стоимости вооружений
Цитата:
Выступление Йеллен сегодня поздно вечером может поддержать развитие восходящей корррекции в долларе, особенно если она, вслед за главой ФРБ Сан-Франциско Джоном Уилльямсом, отметит улучшение экономики и намекнет на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики и три повышения ставки в этом году.
По материалам: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
________________________
Считаю, что сегодня некий показательный день, который должен дать понять, может ли Трамп на столько эффективно заниматься невербальной интервенцией.