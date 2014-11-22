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Немцы собрались строить самою большую солнечную станцию в одном из украинских сел!

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Имя: Максим
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Немцы собрались строить самою большую солнечную станцию в одном из украинских сел!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что одном из западно-украинских сел по названием Рукшин немцы построят самую большую некоммерческую солнечную электростанцию ​​на Украине. Проект будет инвестироваться Немецким фондом на базе сельской школы, которая является едва ли не единственным крупным местным сооружением и не нуждается в реконструкции. Об этом корреспонденту сообщили в сельском совете.

«С помощью учебного заведения в Рукшинской ОТГ решили воплотить амбициозный и очень выгодный, современный проект – установить на крыше солнечную электростанцию. После реализации проекта это будет самая некоммерческая альтернативная электростанция в стране», – рассказали в сельсовете.

Также здесь сообщили об интересном юридическом аспекте – в стране уже есть прецеденты о возможности договоренности Облэнерго по использованию их электросети в качестве трафика альтернативной электроэнергии в других объектов этой ОТГ. Существенным является то, что общество сможет арендовать сети Облэнерго для использования альтернативной электроэнергии и для других своих объектов. Так, чтобы воплощать подобные грантовые проекты, в громаде постоянно обучают специалистов и тщательно планируют бюджет.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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