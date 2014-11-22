Немцы собрались строить самою большую солнечную станцию в одном из украинских сел!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что одном из западно-украинских сел по названием Рукшин немцы построят самую большую некоммерческую солнечную электростанцию на Украине. Проект будет инвестироваться Немецким фондом на базе сельской школы, которая является едва ли не единственным крупным местным сооружением и не нуждается в реконструкции. Об этом корреспонденту сообщили в сельском совете.
«С помощью учебного заведения в Рукшинской ОТГ решили воплотить амбициозный и очень выгодный, современный проект – установить на крыше солнечную электростанцию. После реализации проекта это будет самая некоммерческая альтернативная электростанция в стране
», – рассказали в сельсовете.
Также здесь сообщили об интересном юридическом аспекте – в стране уже есть прецеденты о возможности договоренности Облэнерго по использованию их электросети в качестве трафика альтернативной электроэнергии в других объектов этой ОТГ. Существенным является то, что общество сможет арендовать сети Облэнерго для использования альтернативной электроэнергии и для других своих объектов. Так, чтобы воплощать подобные грантовые проекты, в громаде постоянно обучают специалистов и тщательно планируют бюджет.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим