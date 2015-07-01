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«Сбербанк» создаст интернет-магазин в партнёрстве с Alibaba

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«Сбербанк» создаст интернет-магазин в партнёрстве с Alibaba

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что в планах «Сбербанк» и китайской компании Alibaba Group в первых двух семестрах 2017 года планируются создание совместной площадки в сфере интернет-торговли,об этом заявляет издание «Коммерсантъ» ссылаясь на компетентные источники.

Обсуждение совместного предприятия ведётся с декабря 2016 года в администрации президента и Центробанке при участии правительства, рассказали собеседники издания. По их словам, участники совещаний пришли к тому, что компания должна быть зарегистрирована как российское юридическое лицо, в котором у «Сбербанка» будет не менее 50% акций. Предприятие также не сможет работать в сфере финансовых услуг.

Alibaba внесёт в предприятие свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы, пишет «Коммерсантъ». «Сбербанк» предоставит финансирование, а также маркетинговые и логистические технологии.

«Речь идёт о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», — подчеркнул один из собеседников газеты.

Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис на запрос «Коммерсанта» ответил, что «не комментирует слухи». Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский и пресс-служба ЦБ также отказались от комментариев. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что обсуждение проходит под грифом «для служебного пользования».

В ноябре 2016 года «Коммерсантъ» писал, что глава «Сбербанка» Герман Греф подготовил для президента России Владимира Путина презентацию о создании «национальной экосистемы» интернет-торговли, которая будет работать по аналогии с американскими Google, Amazon, Facebook и китайскими Tencent и Alibaba Group.

Что думаете об изложенном выше, друзья? Пойдет ли на пользу российскому предпринимателю и рынку столь плодотворное сотрудничество Сбербанка со всемирно известным мировым ритейлером? Жду ваших отзывов, друзья!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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