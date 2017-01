Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,713 Благодарностей: 1,050 Записей в блоге: 7 КП: 0.368

Facebook намерен инвестируовать более $2 млрд в VR технологии!

Доброго времени, друзья!



Рад сообщить вам, что в ближайшие 10 лет Facebook планирует инвестировать более 2 млрд долларов в технологии виртуальной реальности, заявил основатель компании Марк Цукерберг в ходе выступления перед судом по обвинению в краже интеллектуальной собственности компанией Oculus, передает The New York Times.



Медиа-гигант Zenimax, который занимается издательством компьютерных игр и владеет студиями Bethesda, id Software и Arkane Studios, обвиняет Facebook в незаконном приобретении компании Oculus VR, создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift. По мнению ZeniMax Media, крупнейшая в мире соцсеть купила компанию, прекрасно зная о том, что Oculus незаконно присвоила себе все разработки по технологиям виртуальной реальности.



ZeniMax утверждает, что именно она является фактическим создателем очков виртуальной реальности, в то время как Oculus просто переманила к себе главного разработчика, Джона Кармака, и тем самым похитила интеллектуальную собственность. Выступая 17 января в Федеральном суде штата Даллас Цукерберг заявил, что эти утверждения ложные.



«Продукты Oculus основаны на технологии Oculus. В нашем деле не существует общего кода», — сказал он.



Что думаете о выше изложенном, друзья? Оправданы ли столь большие вложения в VR технологии... а ведь это очень много всего нового в этой сфере! Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!Рад сообщить вам, что в ближайшие 10 лет Facebook планирует инвестировать более 2 млрд долларов в технологии виртуальной реальности, заявил основатель компании Марк Цукерберг в ходе выступления перед судом по обвинению в краже интеллектуальной собственности компанией Oculus, передает The New York Times.Медиа-гигант Zenimax, который занимается издательством компьютерных игр и владеет студиями Bethesda, id Software и Arkane Studios, обвиняет Facebook в незаконном приобретении компании Oculus VR, создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift. По мнению ZeniMax Media, крупнейшая в мире соцсеть купила компанию, прекрасно зная о том, что Oculus незаконно присвоила себе все разработки по технологиям виртуальной реальности.ZeniMax утверждает, что именно она является фактическим создателем очков виртуальной реальности, в то время как Oculus просто переманила к себе главного разработчика, Джона Кармака, и тем самым похитила интеллектуальную собственность. Выступая 17 января в Федеральном суде штата Даллас Цукерберг заявил, что эти утверждения ложные.«Продукты Oculus основаны на технологии Oculus. В нашем деле не существует общего кода», — сказал он.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________