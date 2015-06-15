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Facebook намерен инвестируовать более $2 млрд в VR технологии!

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Имя: Максим
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Facebook намерен инвестируовать более $2 млрд в VR технологии!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что в ближайшие 10 лет Facebook планирует инвестировать более 2 млрд долларов в технологии виртуальной реальности, заявил основатель компании Марк Цукерберг в ходе выступления перед судом по обвинению в краже интеллектуальной собственности компанией Oculus, передает The New York Times.

Медиа-гигант Zenimax, который занимается издательством компьютерных игр и владеет студиями Bethesda, id Software и Arkane Studios, обвиняет Facebook в незаконном приобретении компании Oculus VR, создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift. По мнению ZeniMax Media, крупнейшая в мире соцсеть купила компанию, прекрасно зная о том, что Oculus незаконно присвоила себе все разработки по технологиям виртуальной реальности.

ZeniMax утверждает, что именно она является фактическим создателем очков виртуальной реальности, в то время как Oculus просто переманила к себе главного разработчика, Джона Кармака, и тем самым похитила интеллектуальную собственность. Выступая 17 января в Федеральном суде штата Даллас Цукерберг заявил, что эти утверждения ложные.

«Продукты Oculus основаны на технологии Oculus. В нашем деле не существует общего кода», — сказал он.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Оправданы ли столь большие вложения в VR технологии... а ведь это очень много всего нового в этой сфере! Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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