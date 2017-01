Хрупкие надежды. Что будет с ценами на нефть?

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 11:09 Сегодня, 11:09 Сегодня, 10:32 #1 Temo58 Любитель

Сырьевые рынки начали 2017 год на высокой ноте, но игроки опасливо вслушиваются в нее, пытаясь понять, играет ли это праздничная увертюра к дальнейшему торжеству, или финал мажорной симфонии 2016 года

Цены на нефть готовятся прервать череду потерь последних лет и перейти к росту благодаря соглашению о сокращении добычи и надеждам на укрепление спроса. Соглашение стран Организации нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, превысивший ожидания спрос на сырье в Китае и намерение избранного президента США Дональда Трампа увеличить инвестиции в инфраструктуру – и вот, эталонная корзина Brent выросла более чем на 50% по итогам года.



Соглашение ОПЕК+ – первое с 2001 года – вступило в силу с 1 января, и нефтепроизводители надеются в короткий срок восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырье.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что соглашение ОПЕК ускорит восстановление баланса на нефтяном рынке. По мнению аль-Фалиха, мировой спрос на нефть вырастет намного выше 1 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, а выравнивание спроса и предложения произойдет в течение двух-трех лет. Кувейт уже сократил нефтедобычу больше обещанного в рамках пакта ОПЕК, сказал министр нефти страны Эссам аль-Марзук.



Россия, лидер которой Владимир Путин, по мнению ряда источников, принимал активное личное участие в достижении пакта ОПЕК+, также пока выполняет условия соглашения. Но есть и плохая новость: Кувейт, который вместе с Россией возглавляет комитет по мониторингу исполнения решений ОПЕК, предложил ввести в схему контроля данные по экспорту стран, подключившихся к нефтяной сделке. А для российской казны, ради которой и затевалось сближение с ОПЕК, основной источник доходов – именно поставки углеводородов за рубеж.



Минэнерго РФ готово рассмотреть предложение Кувейта о мониторинге соблюдения пакта ОПЕК+ через экспорт сырья, но считает, что контролировать нужно не его, а уровень добычи, сказал журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак. «Мы всегда придерживались позиции, что баланс спроса и предложения на рынке считается исходя из добываемых ресурсов», — сказал он.



Саудовская Аравия также сообщила, что сократит поставки нефти в Европу и Северную Америку, но не горит желанием делать это в Азии, где она ведет борьбу за долю рынка с партнерами по ОПЕК Ираном и Ираком, а также с Россией.



Нарушения квот ОПЕК, происходившие в прошлом, уменьшали их влияние рынок до минимума, а иногда и вовсе до нуля. И отказ контролировать экспорт, оценить который наблюдателям намного легче, чем объем добычи, может стать первым сигналом о возврате к прежнему сценарию.



Среди факторов, способных сдержать рост нефтяных котировок, – сильный доллар, наращивание экспорта США и сомнения в восстановлении спроса на сырье в Китае.



Американские энергетические компании в начале января увеличили число буровых установок десятую неделю кряду до 529 единиц, показали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Уровень цен на нефть позволяет нефтедобытчикам сохранять рентабельность. Аналитики Barclays при этом прогнозируют рост расходов нефтекомпаниями в Северной Америке на 27% в этом году.



Россия, которую раньше не раз обвиняли в том, что она не спешит выполнять обязательства в рамках соглашений о производстве и экспорте нефти, сократила добычу на 100 000 баррелей в сутки за первые несколько дней января, сообщили Reuters источники в отрасли. Это треть от общего объема сокращения, обещанного Россией к середине 2017 года.



Проблема в том, что такое снижение производства, или, по крайней мере, его часть, является не столько результатом стремления России соблюдать нефтяной пакт, сколько следствием необычайно холодной погоды в Сибири, которая привела к остановке работ на буровых платформах. Саудовская Аравия также обычно сокращает добычу зимой – в период низкого спроса на моторное топливо.



При этом и Россия, и Саудовская Аравия – лидеры пакта ОПЕК+ – осенью, когда соглашение еще не вступило в силу, нарастили добычу до рекордных величин. Таким образом, на начальном этапе действия пакта сокращение добычи для них станет лишь возвратом к нормальному уровню производства.



Но будет ли дальнейшее сокращение выгодным для России?



Президент Путин оценил эффект от нефтяной сделки c ОПЕК в дополнительные 1,75 трлн рублей для бюджета РФ и в 750 млрд рублей – для компаний. Однако еще в начале декабря о возможном негативном эффекте пакта сказал замглавы Лукойла Леонид Федун. Он выразил надежду на то, государство компенсирует нефтепроизводителям затраты, которые они понесут в результате искусственного снижения добычи.



Позднее нефтяники очень неохотно и только на условиях анонимности комментировали свое отношение к согласованному с ОПЕК сокращению производства: «С одной стороны, цены на нефть будут выше, но пока мы не понимаем, какой будет курс (рубля к американскому доллару), а мы видим, что рубль укрепился... При курсе 58 рублей эта выгода будет неочевидна», — сказал источник в компании.



Власти РФ рассчитывают, что по итогам первого полугодия 2017 года излишки нефти в размере около 1,5 млн уйдут с рынка, а мировой спрос будет расти и цены стабилизируются на текущем уровне.



Другим фактором неопределенности для сырьевых рынков в следующем году является экономическая политика президента Трампа. Инвесторы все увереннее закладывают в цену товаров ожидания роста бюджетных расходов на инфраструктуру, снижения налогов для корпораций и ослабления ограничений для строительных проектов. Но они в значительной степени игнорируют негативные возможности ожесточенных торговых споров с Китаем и другими странами, суровых мер в отношении мигрантов и возможной эскалации геополитической напряженности.



Вполне вероятно, что рынок слишком сильно увлекся хорошими новостями, игнорируя плохие, и когда прояснится, что Трамп на самом деле попытается сделать с экономикой и насколько ему это удастся, не исключена переоценка.



