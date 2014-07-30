Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу индикатор или скрипт

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Старый Сегодня, 10:26
#1
Интересующийся
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.07.2014
Сообщений: 199
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Ищу индикатор или скрипт
Добрый день! Разыскивается индикатор или скрипт, высчитывающий прибыль/убыток на инструменте, по отдельности для ордеров Buy и Sell
__________________
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Irbis333 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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