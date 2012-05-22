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YouTube тестирует функцию SuperChat, которая позволяет получать донат во время стрима

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Старый Сегодня, 09:47
#1
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награды Волшебный горшочек 
YouTube тестирует функцию SuperChat, которая позволяет получать донат во время стрима


Одна из самых ожидаемых функций для видеоблоггеров - донат во время онлайн трансляций (стримов), наконец-то уже стала тестироваться на некоторых американских каналах. Нововведению Youtube дал имя - SuperChat. Суть донатов заключается в том, что видеоблоггеры, во время своих онлайн трансяций (стримов), смогут получать мгновенные денежные пожертвования от пользователей подписчиков канала. Youtube обещает, что уже к концу текущего месяца продонатить свой комментарий, тем самым выделиться из общей массы комментаторов, смогут пользователи более чем из 40 стран мира.

Функционирует это следующим образом. Смотря он-лайн стрим, пользователи Youtube при желании смогут делать денежные пожертвования блоггеру нажимая в чате значок "$". После им нужно выбирать сумму, которую они готовы заплатить за свой комментарий, написать текст и нажать кнопку “отправить”. Такое сообщение станет выделенным, и оно будет заметно среди множества сообщений фанатов в чате. Длина сообщения, его цвет, а также время, в течении которого сообщение будет находится на самом видимом месте, будет зависеть от цены, которую за него заплатил пользователь. По обещаниям разработчиков, наиболее щедро оплаченные сообщения будут находится в топе до 5 часов подряд. Итого блоггер обязательно увидит такое сообщение и получит дополнительную прибыль за свою работу.

Пока что отправка оплачиваемых сообщений доступна в сервисе «YouTube Гейминг», а также на мобильных гаджетах, если они работают на OS Android. Устройства на iOS планируется добавить позже.

По материалам Air

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