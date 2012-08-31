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Биткоин назвали более стабильной валютой по сравнению с фунтом

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Старый Сегодня, 06:05
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,191
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Биткоин назвали более стабильной валютой по сравнению с фунтом
Такое мнение высказал генеральный директор Blockchain Питер Смит во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит RNS.

Цитата:
«Биткоин все еще менее волатильная валюта, чем фунт… и несколько более волатильная, чем евро»,—
заявил Смит.

По его словам, биткоин сегодня является настоящим примером цифрового актива. Через несколько лет, предсказывает Смит, можно ожидать появление новых видов цифровых активов.

Биткоинами называется один из видов криптовалюты. В России не так давно шли дебаты на тему запрета этого вида обмена денег, так как (что там как так?).

В середине сентября сервис iMessage от Apple начал принимать биткоины. Нововведение доступно пользователям устройств операционной системой iOS10.

Пользователи телефонов на базе Android могут пользоваться услугой, установив приложение Circle на устройство

В августе в столице открылся первый пункт по обмену виртуальной валюты биткоин на наличные рубли. «Сравни.ру» протестировал оказание этой услуги.
__________________
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 06:22
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 713
Благодарностей: 52
КП: 0.080
Re: Биткоин назвали более стабильной валютой по сравнению с фунтом
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В середине сентября сервис iMessage от Apple начал принимать биткоины. Нововведение доступно пользователям устройств операционной системой iOS10.

Пользователи телефонов на базе Android могут пользоваться услугой, установив приложение Circle на устройство
Биткоину еще есть куда расти. Вон iOS и Android только начинают принимать биткоины. А с английским фунтом уже всем всё понятно.
__________________
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 06:28
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 138
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Биткоин назвали более стабильной валютой по сравнению с фунтом
Правильно и толково он говорит, кто понимает , что будущее за криптовалютой - уже начали делать запасы самого ликвидного актива, а деньги это максимально ликвидный актив. Вы только зайдите на любой сайт биржи где торгуют криптой, зарегистрируйтесь и посмотрите объемы сделок и поймете, что все что сейчас ликвидно это криптовалюта, золото, акции серьезных компаний , которым уже десятки лет и больше и они стоят огромную стоимость.
Криптовалюта - это тренд и доступный для каждого, так как купить его могут абсолютно все без особого труда, другой особенностью крипты есть то, что она постоянно растет в цене как акции и у нее есть огромное количество плюсов для ее полного введения в обращение, ну а то что на ней заработать можно - не для кого не секрет.
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$$$ на криптовалюте
crypta на форуме  
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