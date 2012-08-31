Биткоин назвали более стабильной валютой по сравнению с фунтом

Такое мнение высказал генеральный директор Blockchain Питер Смит во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит RNS.
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«Биткоин все еще менее волатильная валюта, чем фунт… и несколько более волатильная, чем евро»,—
заявил Смит.
По его словам, биткоин сегодня является настоящим примером цифрового актива. Через несколько лет, предсказывает Смит, можно ожидать появление новых видов цифровых активов.
Биткоинами называется один из видов криптовалюты. В России не так давно шли дебаты на тему запрета этого вида обмена денег, так как (что там как так?).
В середине сентября сервис iMessage от Apple начал принимать биткоины. Нововведение доступно пользователям устройств операционной системой iOS10.
Пользователи телефонов на базе Android могут пользоваться услугой, установив приложение Circle на устройство
В августе в столице открылся первый пункт по обмену виртуальной валюты биткоин на наличные рубли. «Сравни.ру» протестировал оказание этой услуги.