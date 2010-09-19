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Starburst Labs привлек $6,25 млн для разработки инструментов по управлению капиталом



Занимающийся разработкой различных продуктов для управляющих частным капиталом и индивидуальных инвесторов, новый нью-йоркский стартап Starburst Labs привлек $6,25 млн. инвестиций в первом раунде финансирования.



Относительно новый участник на рынке Starburst Labs начал работать над своим первым продуктом в 2013 году, предназначенным для независимых управляющих частным капиталом и индивидуальных инвесторов, на долю которых приходится значительная часть рынка по управлению инвестициями.



Первым продуктом компании является система управления взаимоотношениями с клиентами Wealthbox CRM. Она уже полностью интегрирована с инструментами eMoney Advisor, которые предлагает гигант данной индустрии Fidelity своим 40 000 клиентам-консультантам.







Благодаря полученным сейчас инвестициям Starburst Labs планирует запустить свой новый комплект инструментов, которые увеличат привлекательность его продуктов перед широкой группой специалистов фондового рынка.



Эти новые инструменты помогут инвесторам объединяться в группы, а также пользоваться консультативным сайтом с названием InvestorSay. Кроме того, уже проходит бета-тестирование ресурса PaperTrade.io, который ориентирован на медиа-бизнес и предлагает виртуальную торговую платформу для моделирования на фондовом рынке различных движений, а также Wealthbase, который будет функционировать в качестве своеобразного Quora для потребителей, чтобы задавать вопросы по управлению капиталом квалифицированным консультантам через медиа-сайты сторонних производителей.



Подобный ассортимент полезных продуктов привлек внимание Bel45 Capital Partners – частного венчурного фонда.







Для исполнительного директора Starburst Labs Джона Рурка в создании эффективных инструментов для управления финансами и взаимоотношениями с клиентами нет ничего нового. Этот серийный предприниматель ранее основал компанию Bantam Live CRM, которую он в 2011 году продал Constant Contact.



Одна из причин, почему сегодня ограниченное число участников на рынке, заключается в том, что количество профессионалов в сфере финансовых услуг в последние годы заметно снизилось.



В отчете за 2015 год издание Reuters констатировало, что данная индустрия демонстрирует устойчивый спад, начиная с 2013 года.



Согласно отчету бостонской исследовательской группы Cerulli Associates, в 2014 году было примерно 285 000 финансовых консультантов, в сравнении с 2013 годом наблюдается снижение их количества на 1,9 процента. Данная индустрия потеряла более 39 000 консультантов (примерно 12 процентов), начиная с момента своего пика в 2008 году, когда было около 325 000 консультантов.



Подобное снижение было стабильным с 2013 года, когда численность сотрудников-консультантов уменьшилась на 1,9 процента, и аналитики утверждают, что данная тенденция продолжится и в дальнейшем.



Почти половина всех финансовых консультантов находятся в возрасте старше 55 лет. В течение следующего десятилетия Cerulli Associates ожидает, что около 100 тысяч брокеров уйдет в отставку.



С подобным уменьшением кадров было бы разумно ожидать, что многие инвесторы и предприниматели захотят запустить новые продукты, но Джон Рурк видит больше – управляемую машинами эпоху инвестиций.



"Самый оптимальный вариант для робо-консультационной индустрии является ее активное сотрудничество с консультантами-людьми", – заявил Рурк. "Нужно предоставить консультантам-людям эффективные роботизированные инструменты, чтобы они могли улучшить свои навыки".



Это довольно длинный процесс, в котором Starburst Labs уже сейчас стремится активно участвовать. Главная задача состоит в привлечении инвесторов для управления их капиталом и в гарантировании того, что они всегда смогут воспользоваться любыми инструментами, находящимися в их распоряжении.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/17/se...-6-25-million/



https://text.ru/antiplagiat/587ec0cd1788d Занимающийся разработкой различных продуктов для управляющих частным капиталом и индивидуальных инвесторов, новый нью-йоркский стартап Starburst Labs привлек $6,25 млн. инвестиций в первом раунде финансирования.Относительно новый участник на рынке Starburst Labs начал работать над своим первым продуктом в 2013 году, предназначенным для независимых управляющих частным капиталом и индивидуальных инвесторов, на долю которых приходится значительная часть рынка по управлению инвестициями.Первым продуктом компании является система управления взаимоотношениями с клиентами Wealthbox CRM. Она уже полностью интегрирована с инструментами eMoney Advisor, которые предлагает гигант данной индустрии Fidelity своим 40 000 клиентам-консультантам.Благодаря полученным сейчас инвестициям Starburst Labs планирует запустить свой новый комплект инструментов, которые увеличат привлекательность его продуктов перед широкой группой специалистов фондового рынка.Эти новые инструменты помогут инвесторам объединяться в группы, а также пользоваться консультативным сайтом с названием InvestorSay. Кроме того, уже проходит бета-тестирование ресурса PaperTrade.io, который ориентирован на медиа-бизнес и предлагает виртуальную торговую платформу для моделирования на фондовом рынке различных движений, а также Wealthbase, который будет функционировать в качестве своеобразного Quora для потребителей, чтобы задавать вопросы по управлению капиталом квалифицированным консультантам через медиа-сайты сторонних производителей.Подобный ассортимент полезных продуктов привлек внимание Bel45 Capital Partners – частного венчурного фонда.Для исполнительного директора Starburst Labs Джона Рурка в создании эффективных инструментов для управления финансами и взаимоотношениями с клиентами нет ничего нового. Этот серийный предприниматель ранее основал компанию Bantam Live CRM, которую он в 2011 году продал Constant Contact.Одна из причин, почему сегодня ограниченное число участников на рынке, заключается в том, что количество профессионалов в сфере финансовых услуг в последние годы заметно снизилось.В отчете за 2015 год издание Reuters констатировало, что данная индустрия демонстрирует устойчивый спад, начиная с 2013 года.Согласно отчету бостонской исследовательской группы Cerulli Associates, в 2014 году было примерно 285 000 финансовых консультантов, в сравнении с 2013 годом наблюдается снижение их количества на 1,9 процента. Данная индустрия потеряла более 39 000 консультантов (примерно 12 процентов), начиная с момента своего пика в 2008 году, когда было около 325 000 консультантов.Подобное снижение было стабильным с 2013 года, когда численность сотрудников-консультантов уменьшилась на 1,9 процента, и аналитики утверждают, что данная тенденция продолжится и в дальнейшем.Почти половина всех финансовых консультантов находятся в возрасте старше 55 лет. В течение следующего десятилетия Cerulli Associates ожидает, что около 100 тысяч брокеров уйдет в отставку.С подобным уменьшением кадров было бы разумно ожидать, что многие инвесторы и предприниматели захотят запустить новые продукты, но Джон Рурк видит больше – управляемую машинами эпоху инвестиций."Самый оптимальный вариант для робо-консультационной индустрии является ее активное сотрудничество с консультантами-людьми", – заявил Рурк. "Нужно предоставить консультантам-людям эффективные роботизированные инструменты, чтобы они могли улучшить свои навыки".Это довольно длинный процесс, в котором Starburst Labs уже сейчас стремится активно участвовать. Главная задача состоит в привлечении инвесторов для управления их капиталом и в гарантировании того, что они всегда смогут воспользоваться любыми инструментами, находящимися в их распоряжении.

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