Маркетплейс Letgo привлек $175 млн для своего уникального приложения для торговли

Мобильный маркетплейс Letgo, базирующийся в Нью-Йорке и Барселоне и созданный для приобретения и продажи товаров на местном уровне, привлек $175 млн. инвестиций.
Текущее финансирование поступило от венчурных фондов Naspers, Accel, Insight Venture Partners, New Enterprise Associates, 14W и других.
Компания намерена использовать полученные средства для своего дальнейшего развития и активной экспансии на международном уровне, а также для инвестирования денег в такие направления, как искусственный интеллект и распознавание образов.
Благодаря своей запатентованной передовой технологии для мобильного приложения, пользователи Letgo могут размещать товар на продажу всего за несколько секунд, просто сделав его фотографию, без необходимости ввода каких-либо слов или стоимости.
Это единственное приложение в своем роде, которое использует искусственный интеллект и распознавание образов для автоматического составления заголовка и каталогизации товаров. Letgo назвал подобные возможности своей уникальной технологии одной из основных причин, почему его приложение быстро стало одним из топовых торговых приложений в США и во многих других странах, и почему Google недавно назвал Letgo одним из лучших приложений 2016 года.
Основанный в 2015 году Алеком Оксенфордом и Хорди Кастелло, с присоединившимся к ним затем соучредителем Энрике Линаресом, стартап Letgo разработал бесплатный маркетплейс по покупке и продаже электроники, одежды, автомобилей и мебели на местном уровне. Пользователи могут разместить свой товар на продажу, его фотографии, просматривать различные лоты на продаже от продавцов, которые живут поблизости, и мгновенно общаться с ними в самом приложении.
Приложение работает на Android и IOS и использует систему искусственного интеллекта и распознавания образов, которая автоматически присваивает каждому товару название и самостоятельно вносит его в определенный каталог лотов.
Кроме того, компания объявила, что с момента своего запуска в 2015 году она достигла показателей в 20 миллионов ежемесячно активных пользователей и 45 миллионов загрузок ее бесплатного мобильного приложения.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/01/letgo...n-funding.html
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