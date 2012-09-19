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Сегодня, 03:34
Сегодня, 02:40
#
1
Топ Мастер
Имя:
Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,629
Благодарностей: 6,674
Добрый день
Сегодня, 02:44
#
2
Топ Мастер
Имя:
Артем
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Montenegro
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,116
Благодарностей: 8,739
награды
Re: Добрый день
Да вроде очередные старые новые сказки о царском)
Сегодня, 02:48
#
3
Возращаю потери в ХАЙПах
Имя:
Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 2,908
Благодарностей: 5,208
награды
Re: Добрый день
Арендовать раздел за несколько килобаксов в месяц и ничего в нем не писать...
Красиво жить не запретишь
Сегодня, 02:50
#
4
Топ Мастер
Имя:
Артем
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Montenegro
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,116
Благодарностей: 8,739
награды
Re: Добрый день
Пойти чтоли наш инвест раздел им на трибуну повесить) Так агрессивно начали рекламу на ммгп - смотрю и баннерок уже повесили) По идее должен какой нибудь представитель нарисоваться - позадавали бы ему вопросы
Сегодня, 02:52
#
5
Интересующийся
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 6
Re: Добрый день
И Вам здравствуйте, а что собственно говоря здесь происходит ?
Сегодня, 02:53
#
6
Топ Мастер
Имя:
Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,629
Благодарностей: 6,674
Re: Добрый день
Цитата:
Сообщение от
crypta
И Вам здравствуйте, а что собственно говоря здесь происходит ?
вот этим вопросом и задаемся)
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Сегодня, 03:34
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