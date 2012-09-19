Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Добрый день

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Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 02:40
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,629
Благодарностей: 6,674
Записей в блоге: 1
КП: 0.274
Добрый день
Всем стало интересно...
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bespo6ta на форуме  
Старый Сегодня, 02:44
#2
Топ Мастер
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Montenegro
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,116
Благодарностей: 8,739
КП: 0.169

награды Волшебный горшочек 
Re: Добрый день
Да вроде очередные старые новые сказки о царском)
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axay22 на форуме  
Старый Сегодня, 02:48
#3
Возращаю потери в ХАЙПах
Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 2,908
Благодарностей: 5,208
КП: 0.180

награды Спонсор 
Re: Добрый день
Арендовать раздел за несколько килобаксов в месяц и ничего в нем не писать...
Красиво жить не запретишь
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Bona вне форума  
Старый Сегодня, 02:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Montenegro
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,116
Благодарностей: 8,739
КП: 0.169

награды Волшебный горшочек 
Re: Добрый день
Пойти чтоли наш инвест раздел им на трибуну повесить) Так агрессивно начали рекламу на ммгп - смотрю и баннерок уже повесили) По идее должен какой нибудь представитель нарисоваться - позадавали бы ему вопросы
__________________
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axay22 на форуме  
Старый Сегодня, 02:52
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Добрый день
И Вам здравствуйте, а что собственно говоря здесь происходит ?
__________________
$$$ на криптовалюте
crypta вне форума  
Старый Сегодня, 02:53
#6
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,629
Благодарностей: 6,674
Записей в блоге: 1
КП: 0.274
Автор темы Re: Добрый день
Цитата:
Сообщение от crypta Посмотреть сообщение
И Вам здравствуйте, а что собственно говоря здесь происходит ?
вот этим вопросом и задаемся)
__________________
Мой Блог ---- Мой канал в телеграмме, узнай первым!
Читай раздел "Жизнь BE" - Статья первая "Начало Пути..." Статья вторая "Лас-Терренас встречай!"Трейлер к статье - СМОТРИ
bespo6ta на форуме  
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