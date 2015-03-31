Банк "народный капитал" самоликвидируется

Вслед за стремительным падением национальной экономики, продолжают один за другим падать банки в Украине. Так акционеры банковской структуры «Народный капитал» 16.01.17 на общем собрании решили начать процедуру ликвидации финансового учреждения. Кроме этого, будет назначена комиссия по ликвидации и сроки её окончания. На данный момент принято решение уполномочить О. Жуковец подготовить и подать соответствующее заявление на получение одобрения НБУ.
Решение Нацбанка к конкретным годам и числам увеличить уставной капитал банковского сектора неминуемо приведёт к ликвидации небольших банков и слиянию некоторых в единый финансовый монолит.
В период банковской чистки с четырнадцатого года в отношении 88 финансовых учреждений было принято решение о выводе их из рынка Украины. Из этого количества, только один банк смог вернуться к работе, с новым инвестором во главе. Даже неспециалисту ясно, что вся банковская деятельность поддерживается искусственно за счёт иностранных средств, и может рухнуть в любой момент.
По материалам Пресс-центра банка "Народный капитал"