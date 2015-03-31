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Банк "народный капитал" самоликвидируется

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Старый Сегодня, 02:40
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 186
КП: 0.066
Банк "народный капитал" самоликвидируется

Вслед за стремительным падением национальной экономики, продолжают один за другим падать банки в Украине. Так акционеры банковской структуры «Народный капитал» 16.01.17 на общем собрании решили начать процедуру ликвидации финансового учреждения. Кроме этого, будет назначена комиссия по ликвидации и сроки её окончания. На данный момент принято решение уполномочить О. Жуковец подготовить и подать соответствующее заявление на получение одобрения НБУ.
Решение Нацбанка к конкретным годам и числам увеличить уставной капитал банковского сектора неминуемо приведёт к ликвидации небольших банков и слиянию некоторых в единый финансовый монолит.
В период банковской чистки с четырнадцатого года в отношении 88 финансовых учреждений было принято решение о выводе их из рынка Украины. Из этого количества, только один банк смог вернуться к работе, с новым инвестором во главе. Даже неспециалисту ясно, что вся банковская деятельность поддерживается искусственно за счёт иностранных средств, и может рухнуть в любой момент.
По материалам Пресс-центра банка "Народный капитал"
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jurgan вне форума  
Старый Сегодня, 02:41
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 186
КП: 0.066
Автор темы Re: Банк "народный капитал" самоликвидируется
Уникальность новости 100 процентов по техт.ру
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan вне форума  
Старый Сегодня, 02:58
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Банк "народный капитал" самоликвидируется
А Вы удивляетесь, рост спроса на криптовалюту большой, люди поняли, что в банках хранить деньги не актуально, все ушли вкладываться либо в бизнес, либо в покупки товаров, лишь бы только не держать деньги в банках, кто просто держит деньгу, плюс сами по себе банки не рушатся, им может быть кто то явно помогает.
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$$$ на криптовалюте
crypta вне форума  
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