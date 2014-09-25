Выходит монета с изображением южного сияния

Южному сиянию уделяется не так много внимания, как его более известному собрату - северному сиянию, но в Новой Зеландии решили уделить ему внимание и выпустили монету с использованием специальной голографической технологии, которая воспроизводит его неземную красоту.
Основным элементом монеты является само сияние, а также маленькая церковь (это церковь Доброго Пастыря на озере Текапо), которая вынесена на передний план. Немного портит эту живописную картину изображение номинала монеты, который можно было бы разместить в другом месте, чтобы не нарушать пейзаж. На аверсе традиционно присутствует изображение Королевы Елизаветы II. Монеты упакована в стильный черный футляр с тематической надписью. Приобрести ее можно по цене 149 долларов Новой Зеландии (около 106 долларов США). С монетой идет пронумерованный сертификат подлинности.
Номинал монеты - 1 NZD
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 40 мм
Качество - пруф
Тираж - 1500 экземпляров.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru