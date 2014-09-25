Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,427 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Выходит монета с изображением южного сияния

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:05
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,011
Благодарностей: 486
КП: 0.142
Выходит монета с изображением южного сияния


Южному сиянию уделяется не так много внимания, как его более известному собрату - северному сиянию, но в Новой Зеландии решили уделить ему внимание и выпустили монету с использованием специальной голографической технологии, которая воспроизводит его неземную красоту.

Основным элементом монеты является само сияние, а также маленькая церковь (это церковь Доброго Пастыря на озере Текапо), которая вынесена на передний план. Немного портит эту живописную картину изображение номинала монеты, который можно было бы разместить в другом месте, чтобы не нарушать пейзаж. На аверсе традиционно присутствует изображение Королевы Елизаветы II. Монеты упакована в стильный черный футляр с тематической надписью. Приобрести ее можно по цене 149 долларов Новой Зеландии (около 106 долларов США). С монетой идет пронумерованный сертификат подлинности.



Номинал монеты - 1 NZD
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 40 мм
Качество - пруф
Тираж - 1500 экземпляров.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Лучшие проекты рунета для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты | Платит с 2007 года
Комменты для ваших сайтов, блогов и форумов. Заработок для авторов
Лучший выбор статей и копирайтеров для вас. Заработок для грамотных людей
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выпущена миниатюрная золотая монета с изображением Глаза Гора inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 14 05.12.2016 21:20
Компания MCI выпустила монету с изображением глаза крокодила inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 11 13.10.2016 16:23
Salzgitter на грани краха из-за Южного потока Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 10 02.01.2015 23:43
Картина с изображением Сатоши продана за 10 тысяч евро Roman101 Новости криптовалют 3 22.11.2014 23:50
Предполагаемые льготы для «Южного потока» Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.09.2014 21:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар leovit
C крымчан соберут все долги банкам Украины - Закон Госдумы РФ
От leovit в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар GulyK
PokerAutomatics возврат рефбека 100%
От GulyK в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар TheGOLDskull
invest-forever - invest-forever.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Команда Emercoin внедрит блокчейн в концепцию "умного дома"
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар indie
С День Рождения Николай Владимирович!!!
От indie в разделе «Поздравления»
Аватара нет
Cконструировать интернет магазин
От ivanp в разделе «Электронная коммерция»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube