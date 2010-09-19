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Neurala привлек $14 млн для внедрения повсюду систем искусственного интеллекта



Стартап Neurala, который работает над внедрением искусственного интеллекта в беспилотные летательные аппараты, роботов, автомобили и бытовую электронику, сегодня объявил о получении $14 млн. инвестиций в первом инвестиционном раунде. Текущее финансирование возглавила венчурная компания Pelion Ventures, с участием Sherpa Capital, Motorola Ventures, 360 Capital Partners, Draper Associates Investments, SK Ventures и Idinvest Partners.



Основанный в 2006 году, стартап Neurala разрабатывает системы искусственного интеллекта охватывающие все, начиная от детских игрушек и заканчивая беспилотными автомобилями, функционирующими без участия человека. Подобные инновационные технологии будут контролировать окружающую среду, самостоятельно принимать решения, активно использовать навигацию, объезжать различные препятствия и самостоятельно возвращаться на место своей дислокации. И это та сфера, где Neurala выделяется больше всего. Компания утверждает, что имеет клиентов из разных отраслей промышленности, включая американские ВВС, Motorola Solutions, Parrot и Teal Drones.



Бостонский стартап предлагает то, что он называет Neurala Brains (мозги Neurala) для комплектации ими программного обеспечения различных ботов (SDK). В двух словах, SDK предоставляет разработчикам доступ к высокоинтеллектуальной системе, основанной на глубоком обучении и нейронных сетях, которая предназначена для имитации человеческого мозга, а также оснащена функцией компьютерного зрения. Эту систему разработчики могут легко интегрировать в свои продукты. Все функции SDK могут работать в автономном режиме, другими словами, доступ к Интернету или к серверу не требуется.







Ранее стартап Neurala привлек около $2 млн. венчурных инвестиций, а в 2015 году ему также вручили грант в размере $250 000 от NASA – для коммерциализации беспилотной навигации, распознавания объектов и технологий объезда препятствий, применяемых в наземных роботах и дронах. Команда Neurala работала над разработкой программного обеспечения нейронной сети глубокого обучения, которую NASA успешно использовала для изучения солнечной системы.



Сегодня компания официально обнародовала все подробности финансирования, включая инвесторов и цели, для которых она будет использовать полученные инвестиции. С технической точки зрения пока получено $13,7 млн., но компания рассчитывает вскоре полностью завершить данный раунд.



Согласно заявлению компании, текущее финансирование будет использовано для дальнейшего развития своей платформы и для удовлетворения быстрорастущего спроса со стороны клиентов, а также для разработки еще более интеллектуальных систем для своих ботов.



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"Neurala Brain был разработан для преобразования всей индустрии", – отметил Массимилиано Макс Версаче, один из основателей и генеральный директор Neurala. "Подобные высокоинтеллектуальные системы могут быть встроены прямо в дроны, автомобили, игрушки, камеры и другие устройства для того, чтобы они могли обучаться, видеть и действовать. Это очень важно для софта, используемого в дронах и беспилотных автомобилях, где время реакции имеет решающее значение, и где вы не всегда можете получить быстрый доступ к сети. Это также интересная опция для использования в детских игрушках, которые смогут распознать своих молодых владельцев и взаимодействовать с ними без соединения с сервером".



Примечательно, что генеральный директор Neurala является двоюродным братом Джанни Версаче – основателя известного одноименного модного бренда.



Хоть сейчас и имеется множество компаний, которые используют технологии машинного обучения, Neurala сосредоточилась больше других на возможности работать в самодостаточной среде, а также поддерживать работу процессоров ARM, Intel и Nvidia.



"Почти любое программное обеспечение на планете может принести пользу и стать умнее", – добавил Тим Дрейпер – известный предприниматель, инвестор и основатель Draper Associates. "Neurala является единственной платформой, которая дает возможность софту видеть и реагировать на различные действия благодаря своей технологии быстрого местного обучения в режиме реального времени. Сегодня это самая эффективная в мире система искусственного интеллекта, созданная для аппаратных приложений".



Беспилотные такси и дроны доставки, флотилии складских роботов и боты для супермаркетов – 2016 стал выдающимся годом для умных машин, которые действуют по своей собственной воле и адаптируют свое поведение в зависимости от окружающей обстановки. Сейчас действительно наступает эра высокоинтеллектуальных машин, и Neurala хочет играть ключевую роль в этом процессе.



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://venturebeat.com/2017/01/17/br...es-14-million/



https://text.ru/antiplagiat/587e89ea8bdcc Стартап Neurala, который работает над внедрением искусственного интеллекта в беспилотные летательные аппараты, роботов, автомобили и бытовую электронику, сегодня объявил о получении $14 млн. инвестиций в первом инвестиционном раунде. Текущее финансирование возглавила венчурная компания Pelion Ventures, с участием Sherpa Capital, Motorola Ventures, 360 Capital Partners, Draper Associates Investments, SK Ventures и Idinvest Partners.Основанный в 2006 году, стартап Neurala разрабатывает системы искусственного интеллекта охватывающие все, начиная от детских игрушек и заканчивая беспилотными автомобилями, функционирующими без участия человека. Подобные инновационные технологии будут контролировать окружающую среду, самостоятельно принимать решения, активно использовать навигацию, объезжать различные препятствия и самостоятельно возвращаться на место своей дислокации. И это та сфера, где Neurala выделяется больше всего. Компания утверждает, что имеет клиентов из разных отраслей промышленности, включая американские ВВС, Motorola Solutions, Parrot и Teal Drones.Бостонский стартап предлагает то, что он называет Neurala Brains (мозги Neurala) для комплектации ими программного обеспечения различных ботов (SDK). В двух словах, SDK предоставляет разработчикам доступ к высокоинтеллектуальной системе, основанной на глубоком обучении и нейронных сетях, которая предназначена для имитации человеческого мозга, а также оснащена функцией компьютерного зрения. Эту систему разработчики могут легко интегрировать в свои продукты. Все функции SDK могут работать в автономном режиме, другими словами, доступ к Интернету или к серверу не требуется.Ранее стартап Neurala привлек около $2 млн. венчурных инвестиций, а в 2015 году ему также вручили грант в размере $250 000 от NASA – для коммерциализации беспилотной навигации, распознавания объектов и технологий объезда препятствий, применяемых в наземных роботах и дронах. Команда Neurala работала над разработкой программного обеспечения нейронной сети глубокого обучения, которую NASA успешно использовала для изучения солнечной системы.Сегодня компания официально обнародовала все подробности финансирования, включая инвесторов и цели, для которых она будет использовать полученные инвестиции. С технической точки зрения пока получено $13,7 млн., но компания рассчитывает вскоре полностью завершить данный раунд.Согласно заявлению компании, текущее финансирование будет использовано для дальнейшего развития своей платформы и для удовлетворения быстрорастущего спроса со стороны клиентов, а также для разработки еще более интеллектуальных систем для своих ботов."Neurala Brain был разработан для преобразования всей индустрии", – отметил Массимилиано Макс Версаче, один из основателей и генеральный директор Neurala. "Подобные высокоинтеллектуальные системы могут быть встроены прямо в дроны, автомобили, игрушки, камеры и другие устройства для того, чтобы они могли обучаться, видеть и действовать. Это очень важно для софта, используемого в дронах и беспилотных автомобилях, где время реакции имеет решающее значение, и где вы не всегда можете получить быстрый доступ к сети. Это также интересная опция для использования в детских игрушках, которые смогут распознать своих молодых владельцев и взаимодействовать с ними без соединения с сервером".Примечательно, что генеральный директор Neurala является двоюродным братом Джанни Версаче – основателя известного одноименного модного бренда.Хоть сейчас и имеется множество компаний, которые используют технологии машинного обучения, Neurala сосредоточилась больше других на возможности работать в самодостаточной среде, а также поддерживать работу процессоров ARM, Intel и Nvidia."Почти любое программное обеспечение на планете может принести пользу и стать умнее", – добавил Тим Дрейпер – известный предприниматель, инвестор и основатель Draper Associates. "Neurala является единственной платформой, которая дает возможность софту видеть и реагировать на различные действия благодаря своей технологии быстрого местного обучения в режиме реального времени. Сегодня это самая эффективная в мире система искусственного интеллекта, созданная для аппаратных приложений".Беспилотные такси и дроны доставки, флотилии складских роботов и боты для супермаркетов – 2016 стал выдающимся годом для умных машин, которые действуют по своей собственной воле и адаптируют свое поведение в зависимости от окружающей обстановки. Сейчас действительно наступает эра высокоинтеллектуальных машин, и Neurala хочет играть ключевую роль в этом процессе.

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