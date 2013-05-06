Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,425 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Wind-energy.cc - Верну рефбек 9О%.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:57
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,371
Благодарностей: 550
КП: 0.012
Wind-energy.cc - Верну рефбек 9О%.
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбэк 9О% в проекте wind-energy

Условия получения рефбэка:

1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать по контактам , указанным на мониторинге и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на ПС Payeer.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.

Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК ДО 1OO% |
ЛУЧШИЕ ИГРЫ => LUCKY-FLORIST -RCB-7О%| LUCKY-BUMS -RCB-1ОО%| LUCKY-RENT -RCB-8О%|
НОВИНКА => FATTORIA -RCB-9О%|
NETWEB-monitor вне форума  
Ответить
Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбэк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков andre-shamano Экономические игры 12 Сегодня 01:00
Mod.energy рефбек 10% от вклада bazar111 Архив: Реферальные и страховые предложения 0 20.10.2016 19:10
It-invest.net - Верну рефбек 70% NETWEB-monitor Архив: Реферальные и страховые предложения 0 16.11.2015 13:18
Рефбек 90% в stream-energy Joe Sorrento Архив: Реферальные и страховые предложения 2 27.05.2015 09:32
Telexfree.com -верну рефбек 50 % olivares Архив: Реферальные и страховые предложения 2 15.05.2013 13:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rain1
Гривна оказалась самой слабой валютой в мире
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Prosvetlenniy
Рынок воздушной съемки с дронов вырастет к 2022 году до $2,8млрд.AlliedMarketResearch
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
продажа алкоголя
От Suzerain в разделе «Юридические вопросы»
Аватар sunmistik
Кларна провалила финтек стартап "Кукиз"
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар RecordsHYIP
Combattrading - Combattrading.net
От RecordsHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube