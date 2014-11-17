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Measure привлек $15 миллионов для сбора и анализа данных при помощи дронов

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Старый Сегодня, 00:48
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,003
Благодарностей: 486
КП: 0.142
Measure привлек $15 миллионов для сбора и анализа данных при помощи дронов


Основанный в 2014-м году Measure, представляет собой стартап, который можно охарактеризовать как "дрон в качестве услуги". Measure работает с компаниями в определенных секторах экономики, чтобы выяснить как они могут наилучшим образом использовать данные, полученные с помощью дронов. К этим секторам относятся нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, страхование, правительственные нужды и некоторые другие, где нужна аэрофотосъемка. Measure помогает бизнесу использовать возможности, которые дают дроны, без необходимости выделять большие средства на создание собственных программ по эксплуатации беспилотников.



Measure удалось получить 15 миллионов долларов финансирования при участии Cognizant Technology Solutions и других инвесторов. Напомним, что в сентябре 2015 года компания уже привлекала 5 миллионов долларов. Новые денежные вливания пойдут на расширение спектра услуг компании и поиск новых клиентов.

Только в 2016 году, по словам представителя компании, ее дроны совершили более 1100 полетов по заказам клиентов, выполняя работы по мониторингу возведения объектов, делая прямые репортажи с мест событий, реагируя на бедствия и инспектируя вышки мобильной связи.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 01:03
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 340
Благодарностей: 43
КП: 0.060
Re: Measure привлек $15 миллионов для сбора и анализа данных при помощи дронов
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Только в 2016 году, по словам представителя компании, ее дроны совершили более 1100 полетов по заказам клиентов, выполняя работы по мониторингу возведения объектов, делая прямые репортажи с мест событий, реагируя на бедствия и инспектируя вышки мобильной связи.
Не плохой доход от подобных услуг можно получить.
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Лалла вне форума  
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