Measure привлек $15 миллионов для сбора и анализа данных при помощи дронов

Основанный в 2014-м году Measure, представляет собой стартап, который можно охарактеризовать как "дрон в качестве услуги". Measure работает с компаниями в определенных секторах экономики, чтобы выяснить как они могут наилучшим образом использовать данные, полученные с помощью дронов. К этим секторам относятся нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, страхование, правительственные нужды и некоторые другие, где нужна аэрофотосъемка. Measure помогает бизнесу использовать возможности, которые дают дроны, без необходимости выделять большие средства на создание собственных программ по эксплуатации беспилотников.
Measure удалось получить 15 миллионов долларов финансирования при участии Cognizant Technology Solutions и других инвесторов. Напомним, что в сентябре 2015 года компания уже привлекала 5 миллионов долларов. Новые денежные вливания пойдут на расширение спектра услуг компании и поиск новых клиентов.
Только в 2016 году, по словам представителя компании, ее дроны совершили более 1100 полетов по заказам клиентов, выполняя работы по мониторингу возведения объектов, делая прямые репортажи с мест событий, реагируя на бедствия и инспектируя вышки мобильной связи.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru