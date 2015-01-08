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МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4%

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#1
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Имя: Андрей
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Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
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МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4%


МВФ дает прогноз по росту мировой экономики в период с 2017-го по 2018-й, в коридоре от 3,4% до 3,6% соответственно. Об этом говорится в обзоре от Международного валютного фонда «Перспективы в развитии мировой экономики».
Исходя из данных фонда, рост мировой экономики в 2016-м году составил 3,1%, что совпало с ожидаемым прогнозом.

По данным теперешнего прогноза рост экономики развитых стран будет на уровне 1,9% в 2017-м и 2% в 2018-м году, что немногим выше, чем прогнозировалось в октябре прошлого года.

Такие прогнозы в первую очередь связаны с большой туманностью в политике Америки при новой администрации.
Исходя из оценок для США, предполагается бюджетное стимулирование, которое может привести к росту экономики в 2,3% и 2,5%, соответственно в 2017-м и 2018-м году. И возможный рост ВВП составит ½ процентного пункта в сравнении с прогнозом от октября 2016-го.

По прогнозам на 2017 год, рост ожидается для таких стран как Япония, Германия, Великобритания и Испания, исходя из лучших, чем планировалось экономических показателей. Это повышение перекрывает прогнозируемое снижение для Кореи и Италии.

Прогноз по Китаю был повышен до 6,5%, что больше от первоначального прогноза на 0,3%. Этот прогноз улучшился исходя из ожиданий по дальнейшим мерам в поддержке экономики государства.

В Индии прогнозируется снижение темпов роста на 0,4%, из-за нехватки наличных денег, и соответственно проблем с платежами, которые возникли в связи с тем, что там решили обменять старые банкноты на новые.

Специально для mmgp.ru
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