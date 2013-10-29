Accenture: ежегодно блокчейн может сохранить инвестиционным банкам до $12 млрд

В новом докладе Accenture утверждается, что крупные инвестиционные банки могут сократить эксплуатационные расходы на $12 млрд каждый год просто если они внедрят блокчейн в свой бизнес.
Опубликованный сегодня доклад (написанный совместно с бенчмаркинг консалтинговым агентством McLagan), фокусируется на типе экономии затрат, который инвестиционные банки могут достичь путем использования технологии для рационализации различных офисных функций.
Расходы по ведению финансовой отчетности, к примеру, могут сократиться на 70%, в то время как издержки соблюдения могут сократиться от 30% до 50%, согласно Accenture.
Общая экономия, по мнению компании, составит $8-12 млрд в год.
Дэвид Трит, управляющий директор блокчейн-подразделения Accenture, заявил в докладе:
«Учитывая громаднейшую стоимость согласования данных, – которое является частью каждого аспекта рынка капитала – неудивительно, что мы наблюдаем значительное количество инвестиций в технологию блокчейн».
Accenture утверждает, что технология может помочь вдвое сократить затраты, связанные с идентификацией пользователя и контролем по отмыванию денег, точно так же как может уменьшить число общих предпринимательских офисов на 50%.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Уникальность