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Accenture: ежегодно блокчейн может сохранить инвестиционным банкам до $12 млрд

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Старый Сегодня, 00:11
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,575
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Accenture: ежегодно блокчейн может сохранить инвестиционным банкам до $12 млрд
В новом докладе Accenture утверждается, что крупные инвестиционные банки могут сократить эксплуатационные расходы на $12 млрд каждый год просто если они внедрят блокчейн в свой бизнес.

Опубликованный сегодня доклад (написанный совместно с бенчмаркинг консалтинговым агентством McLagan), фокусируется на типе экономии затрат, который инвестиционные банки могут достичь путем использования технологии для рационализации различных офисных функций.

Расходы по ведению финансовой отчетности, к примеру, могут сократиться на 70%, в то время как издержки соблюдения могут сократиться от 30% до 50%, согласно Accenture.

Общая экономия, по мнению компании, составит $8-12 млрд в год.

Дэвид Трит, управляющий директор блокчейн-подразделения Accenture, заявил в докладе:

«Учитывая громаднейшую стоимость согласования данных, – которое является частью каждого аспекта рынка капитала – неудивительно, что мы наблюдаем значительное количество инвестиций в технологию блокчейн».

Accenture утверждает, что технология может помочь вдвое сократить затраты, связанные с идентификацией пользователя и контролем по отмыванию денег, точно так же как может уменьшить число общих предпринимательских офисов на 50%.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 00:13
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 117
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Accenture: ежегодно блокчейн может сохранить инвестиционным банкам до $12 млрд
Безусловно блокчейн грамотная технология, но имхо банки и без него хорошо выигрывают, тем более , что о блокчейне знает мало людей, тем самым банки благодаря своим стандартным схемам выигрывают гораздо больше, имхо и для них он мало чем интересен , а порой даже становится конкурентом.
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