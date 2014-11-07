Etihad и Lufthansa ведут переговоры о слиянии двух авиакомпаний

Государственная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways и немецкая авиакомпания Lufthansa ведут переговоры о слиянии, пишет итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Согласно этому документу, руководители обеих компаний в течение нескольких недель изучали возможность покупки компанией Etihad 30-40% доли в Lufthansa через увеличение капитала. Теперь компании изучают возможность полномасштабного слияния. "Стороны встретятся в ближайшее время, чтобы ускорить переговоры", - приводит агентство Рейтер сообщение издания.
Пресс-секретарь Lufthansa отказался комментировать "спекуляции". Представитель Etihad не был доступен для комментариев.
Ранее сообщалось, что совет директоров Etihad Aviation Group утвердил план создания объединенной авиакомпании вместе с немецкой туристической TUI AG и компанией Air Berlin (второго по величине немецкого авиаперевозчика). Новая авиакомпания должна обслуживать широкую сеть маршрутов из Германии, Австрии и Швейцарии и начать операции в апреле 2017 года.
Etihad Airways — национальная авиакомпания ОАЭ. Основана в июле 2003 года, базируется в Абу-Даби, столичном эмирате ОАЭ.
Deutsche Lufthansa Group - один из крупнейших европейских авиаперевозчиков, штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 31 марта 2016 года, насчитывал 121,89 тысячи человек.
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