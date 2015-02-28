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"Газпром" потребовал от Украины 5 млрд долларов за невыбранный газ

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#1
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"Газпром" потребовал от Украины 5 млрд долларов за невыбранный газ
17.01.2017 18:27

"Газпром" выставил счет на 5,319 миллиарда долларов "Нафтогазу Украины" за невыборку законтрактованного газа во II-IV кварталах 2016 года по правилу "take or pay" ("бери или плати").
Украинская сторона должна оплатить невыборку газа в течение 10 дней. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе "Газпрома".

В первом квартале 2016 года правило "бери или плати" не применялось в соответствии с условиями "зимнего пакета", согласованного сторонами в 2015 году.

На рассмотрении Стокгольмского арбитража уже находится иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" за недобор контрактных объемов газа в 2012-2013 годах в нарушение правила "бери или плати". Таким образом, общая сумма требований "Газпрома" к украинской стороне в соответствии с этим правилом увеличилась до более чем 36 миллиардов долларов.

Источник: https://rg.ru/2017/01/17/rf-potrebov...j-gaz.html?tgm
NikofAlex на форуме  
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