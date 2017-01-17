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Поиск инвестора для строительства ТОЦ

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Старый Вчера, 23:50
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Поиск инвестора для строительства ТОЦ
Подробности по доли инвестора и условиях сделки в презентации.
Планируемый ТОЦ с подземной автостоянкой расположен в самом центре города Одинцово, на улице Интернациональная 22. В 500 метрах от ТОЦ находится здание Администрации Одинцовского района. Уже начались работы по строительству ТОЦ, проведены все документационные согласования, закончены земляные работы, установлен башенный кран, бытовой городок, на 75% залита фундаментная плита, и на 75% готов подземный этаж.
Подробное описание проекта в презентации, прошу писать на почту maiklegor@bk. ru
ТЭП здания:
Площадь застройки – 1657 м2
Строительный объем – 29881,2 м3
Строительный объем надземной части – 23422,6 м3
Строительный объем подземной части – 6458,6 м3
Общая площадь здания – 7104,4 м2
Коммерческая площадь – 3663,4 м2
Этажность – 5
Примерная стоимость СМР – 340 000 000 руб
Продолжительность строительства – 18 мес.


добавлено через 4 минуты
моя почта maiklegor@bk.(ru)
__________________
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Последний раз редактировалось maiklegor; Вчера в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
maiklegor вне форума  
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