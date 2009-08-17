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Два резидента «Сколково» стали искать инвесторов для своих проектов через Avito

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#1
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Два резидента «Сколково» стали искать инвесторов для своих проектов через Avito
16 января 2017, 18:45

Две компании-резидента фонда «Сколково» опубликовали на сайте для объявлений Avito сообщения о поиске инвесторов, на это обратил внимание пользователь Facebook Роман Фролин. Представители одной из компаний сообщили, что ищут инвестиции для своей организации, другие предложили выкупить их бизнес.

Объявление ООО «Бета-технологии» опубликовано 13 января 2017 года. Согласно документам, компания зарегистрирована в январе 2016 года. В объявлении говорится, что компания продаёт долю в 20% проекта за 40 млн рублей, ещё 40 млн рублей при этом выделит «Сколково» в виде гранта.

Нами разработан совершенно новый способ нефтепереработки — бета-конверсии углеводородов. Успешно пройдено множество экспертиз. Получены патенты. В планах компании — получение 95 млрд рублей чистой прибыли за девять лет. Компания освобождена от всех налогов на 10 лет.

— из объявления «Бета-технологии»
В базе « Контур.Фокус» указано, что компанию возглавляет Леонид Анатольевич Цой, ему же принадлежит 25% организации. Ещё 25% контролирует Игорь Трушников, остальные 50% принадлежат Анатолию Цою.

В разговоре с vc.ru Леонид Цой рассказал, что решил попробовать такой способ привлечения инвесторов из-за популярности Avito в России. «Просто навскидку решил попробовать такой способ, пока есть время», — пояснил он. Цой добавил, что сейчас рассматривается два варианта привлечения инвестиций — продажа чьей-то доли или уменьшение долей остальных совладельцев проекта.

Вторая компания — основанное в 2013 году АО «Сервис промышленных энергетических и нефтегазовых систем» («СПЭНС»). Она выпускает установки для струйной очистки поверхностей в промышленности, энергетике и нефтегазовом секторе и расходные порошки для них, а также оказывает услуги по очистке теплосилового оборудования. Объявление опубликовано 16 января 2017 года.

Средняя выручка в год — 35 млн рублей. Основной штат — 5 человек. Дилерская сеть по регионам. Патенты на технологии и товарный знак в комплекте с компанией. Компания продается в работающем виде с ключевыми сотрудниками, в том числе с руководителем. Компания не имеет долгов и судебных процессов за всю историю.

— из объявления «СПЭНС»
Цена за весь бизнес «СПЭНС» не указана. Компанию продаёт пользователь под именем Александр Викторович (фамилия не указана), однако во время разговора с vc.ru он отказался комментировать это объявление. Согласно приложенным к публикации документам, проект создал Александр Викторович Атаманов. На сайте «Сколково» говорится, что Атаманов с 2015 года занялся созданием мотоциклов-геликоптеров.

По данным базы «Контур.Фокус», Атаманову принадлежит 45% в проекте, остальными 55% владеет Руслан Касаев, который занимает должность гендиректора компании. В последний раз «СПЭНС» публиковала финансовую отчётность в 2014 году, тогда выручка компании составила 13,4 млн рублей (рост на 47% год к году), а чистая прибыль — 16 тысяч рублей.

Источник: https://vc.ru/n/skol-avito?from=bot
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