Маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer привлек $ 56 млн инвестиций

Маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer получил 56.000.000 долларов инвестиций.
Израильский маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer
работает в сфере индустрии мобильной рекламы. Команда стартапа разработала и внедрила собственную платформу мобильной атрибуции и маркетингового анализа.
В текущем инвестиционном раунде серии "С" стартап привлек 56.000.000 долларов
. С учетом этого раунда финансирования общий объем привлеченных средств в стартап составил 84.000.000 долларов
.
Раунд финансирования возглавили такие организации как: израильский инвестфонд Qumra Capital
инвестирующий в стартапы на зрелых стадиях развития, американская инвест-группа Goldman Sachs Private Capital Investing
, немецкий инвестиционный фонд занимающийся финансированием перспективных стартапов Deutsche Telekom Capital Partners
и израильский венчурный фонд Pitango Growth Fund
.
Инструменты стартапа интегрируются в большинство популярных мобильных приложений для контроля за их использованием, что помогает маркетологам и разработчикам этих мобильных приложений анализировать экономическую эффективность своих кампаний и соответственно оценивать отдачу от своих вложений.
Штаб-квартира стартапа находится в Израиле. Кроме этого организация имеет офисы в 12 странах по всему миру с общей численностью сотрудников 240 человек. В стартапе заявили, что его технология может быть найдена в 98 процентов всех смартфонов в мире.
Партнерами стартапа являются такие известные компании как Google, Twitter, Facebook, Alibaba, Pinterest, Adobe, IBM, Go-Jek, Tokopedia, Samsung, HBO, Waze, Playtika, Baidu, Trivago, Macy's
и более 2000 других.
Компания будет использовать привлеченные средства на оптимизацию своего маркетингового приложения и разработку новых продуктов, благодаря чему в дальнейшем можно будет наладить партнерские отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорит Ронен Менс, заместитель президента стартапа.
Также в планах компании расширить существующие партнерские отношения с китайскими организациями Tencent
(китайская телекоммуникационная организация) и Baidu
(китайская организация, предлагающая интернет-сервисы, основным из которых является поисковик с аналогичным названием — лидер среди китайских веб-поисковиков), чтобы далее исследовать этот закрытый, но весьма перспективный рынок. В компании также рассмотрят поглощения на израильских и мировых рынках.
Стартап планирует нанять больше сотрудников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также открытие нового офиса в Индонезии.
AppsFlyer работает на очень конкурентном рынке, где несколько компаний предоставляют подобные услуги. Основными конкурентами стартапа являются компании Adjust, Tune, App Annie и Appier
.
За последние 2 года стартап увеличил свою прибыль на 500%
.
Третья серия финансирования стала продолжением развития и роста стартапа.
Действующие инвестиционные партнеры стартапа тоже участвовали в текущем раунде финансирования.
Перевод специально для форума MMGP
.