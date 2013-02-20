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Маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer привлек $ 56 млн инвестиций

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Маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer привлек $ 56 млн инвестиций

Маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer получил 56.000.000 долларов инвестиций.

Израильский маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer работает в сфере индустрии мобильной рекламы. Команда стартапа разработала и внедрила собственную платформу мобильной атрибуции и маркетингового анализа.

В текущем инвестиционном раунде серии "С" стартап привлек 56.000.000 долларов. С учетом этого раунда финансирования общий объем привлеченных средств в стартап составил 84.000.000 долларов.

Раунд финансирования возглавили такие организации как: израильский инвестфонд Qumra Capital инвестирующий в стартапы на зрелых стадиях развития, американская инвест-группа Goldman Sachs Private Capital Investing, немецкий инвестиционный фонд занимающийся финансированием перспективных стартапов Deutsche Telekom Capital Partners и израильский венчурный фонд Pitango Growth Fund.

Инструменты стартапа интегрируются в большинство популярных мобильных приложений для контроля за их использованием, что помогает маркетологам и разработчикам этих мобильных приложений анализировать экономическую эффективность своих кампаний и соответственно оценивать отдачу от своих вложений.

Штаб-квартира стартапа находится в Израиле. Кроме этого организация имеет офисы в 12 странах по всему миру с общей численностью сотрудников 240 человек. В стартапе заявили, что его технология может быть найдена в 98 процентов всех смартфонов в мире.

Партнерами стартапа являются такие известные компании как Google, Twitter, Facebook, Alibaba, Pinterest, Adobe, IBM, Go-Jek, Tokopedia, Samsung, HBO, Waze, Playtika, Baidu, Trivago, Macy's и более 2000 других.

Компания будет использовать привлеченные средства на оптимизацию своего маркетингового приложения и разработку новых продуктов, благодаря чему в дальнейшем можно будет наладить партнерские отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорит Ронен Менс, заместитель президента стартапа.

Также в планах компании расширить существующие партнерские отношения с китайскими организациями Tencent (китайская телекоммуникационная организация) и Baidu (китайская организация, предлагающая интернет-сервисы, основным из которых является поисковик с аналогичным названием — лидер среди китайских веб-поисковиков), чтобы далее исследовать этот закрытый, но весьма перспективный рынок. В компании также рассмотрят поглощения на израильских и мировых рынках.

Стартап планирует нанять больше сотрудников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также открытие нового офиса в Индонезии.

AppsFlyer работает на очень конкурентном рынке, где несколько компаний предоставляют подобные услуги. Основными конкурентами стартапа являются компании Adjust, Tune, App Annie и Appier.

За последние 2 года стартап увеличил свою прибыль на 500%.

Третья серия финансирования стала продолжением развития и роста стартапа.

Действующие инвестиционные партнеры стартапа тоже участвовали в текущем раунде финансирования.


Перевод специально для форума MMGP.

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инвестирование, инвестиции в стартап, инвестиции в стартапы, стартап, стартапы
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