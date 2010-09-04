Amra для облачного обслуживания AMRA®Profiler в медицине привлекла $9 млн инвестиций

Швейцарская цифровая компания здоровья Amra из Линчёпинга для облачного компьютерного обслуживания AMRA®Profiler привлекла $9 млн. инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Pfizer и Novo Seeds с участием Industrifonden.
Компания намерена использовать привлеченные средства для своего утверждения на международном уровне и расширения сети среди исследовательских и фармацевтических компаний.
Компания была основана в 2010 году. Томми Йоханссон является директором компании Amra, которая предоставляет облачное компьютерное обслуживание AMRA®Profiler. MR Scanner, который передает данные из 6-минутного MRI сканирования всего тела в измерении жира, мышц на ожирение, NAFLD/NASH (избыточное накопление жира в виде триглицеридов в печени и гистологического алкогольного стеатогепатита), на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологию, саркопению, кахексию, мышечные боли, редкие заболевания и т.д. на автоматизированную систему AMRA®Profiler.
Этот сервис получил маркировку СЕ для клинического использования в Европе и отличается от стандартного индекса массы тела (BMI) к более точному профилю состава тела (BCP) и имеет потенциал для прогнозирования риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гистологические алкогольные стеатогепатиты, саркопения и многих других.
Согласно анализу 2,1 млрд. во всем мире имеют избыточный вес или страдают ожирением. Кроме того, предполагается, что число тех, кто старше 60 лет превысит 2 млрд. к 2050 году. Самые большие глобальные проблемы со здоровьем связаны с ожирением и старением.
AMRA®Profiler обеспечивает точные измерения состава тела с использованием МР визуализации. AMRA преобразует МР изображения в точные измерения состава тела. Компания нацелена на метаболические исследования и терапевтические применения, обеспечивая знания, необходимые для прогнозирования и предотвращения заболеваний. AMRA является мировым лидером в лечении людей с метаболическими заболеваниями и старением.
Перевод специально для mmgp.ru