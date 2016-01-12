Facebook откроет в Париже свой первый стартап-инкубатор весной 2017 года

17 января 2017, 17:17
Facebook планирует открыть в Париже весной 2017 года свой первый стартап-инкубатор, получивший название Startup Garage, заявила исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг. Об этом пишет Business Insider.
Facebook откроет свой инкубатор в кампусе Station F, который должен начать работу в апреле 2017 года на месте бывшей железнодорожной станции. Помещение площадью 34 тысячи квадратных метров рассчитано на три тысячи рабочих мест.
Сэндберг заявила, что компания намерена организовать для участников программы 80 рабочих мест и каждые полгода работать с 10-15 стартапами. Facebook планирует проводить с участниками инкубатора семинары и практические занятия на тему дизайна, пользовательского опыта, маркетинга, техподдержки и так далее.
Компания уже принимает заявки на участие в инкубаторе через страницу проекта в социальной сети. В Facebook заверили, что не намерены претендовать на доли в проектах участников программы и на их интеллектуальную собственность.
В Facebook планируют вложить в программу «миллионы евро в течение нескольких лет. Помимо соцсети с проектом Station F будут сотрудничать французские и международные венчурные фирмы, организаторы бизнес-инкубаторов и высокотехнологичные компании.
«Мы рады поддержать новое поколение французских стартапов с огромным потенциалом для роста экономики и создания рабочих мест», — заявила Сэндберг.
Комментируя сотрудничество с Facebook, глава Station F Роксанна Варза (Roxanne Varza) назвала соцсеть «вдохновляющим примером для предпринимателей со всего мира», а бизнес компании — «отличной моделью для тысячи молодых стартапов».
Инвестором Station F выступает французский техномиллиардер Ксавье Ниль. Вложения в проект составляют €250 млн. Помимо основного пространства для бизнес-инкубаторов план проекта предусматривает создание конференц-залов, кафе, бара и кухонной зоны. Стартапы смогут воспользоваться услугами кампуса за €195 в месяц.
Организаторы Station F также намерены перестроить два соседних здания, организовав в них корпуса для проживания 600 человек, пишет VentureBeat.
Источник: https://vc.ru/n/fb-first-startup-incubator?from=bot