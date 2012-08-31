Хакеры атаковали компьютеры следователей по скандалу в Южной Корее

Предположительно, хакерская атака была осуществлена с целью помешать расследованию скандала вокруг президента Пак Кын Хе.
Компьютеры следователей по коррупционному скандалу вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе и ее приближенной Цой Сун Силь подверглись хакерской атаке, сообщает издание Korea Times.
По информации ресурса, используя зарубежные серверы, хакеры попытались взломать ноутбук команды следователей с целью проникнуть в сеть группы, занимающейся расследованием вмешательства Цой Сун Силь в дела государства при попустительстве президента страны. Как сообщается, попытка взлома была заблокирована, утечки информации не произошло.
По словам источника в команде следователей, хакеры попытались извлечь информацию путем компрометации учетной записи электронной почты в Naver (крупнейшем интернет-портале Южной Кореи) одного из следователей и внедрении вредоносного ПО на ноутбук.
Команда следователей уже предприняла меры по усилению безопасности компьютеров. Также экспертам запретили одновременно выходить в интернет и интранет и порекомендовали с осторожностью использовать мобильные телефоны, USB-накопители и внешние носители информации.
Предполагается, что хакерская атака была осуществлена с целью помешать расследованию скандала, который обернулся импичментом президента Пак Кын Хе.