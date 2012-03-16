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«Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro

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Старый Вчера, 23:00
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 9
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«Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro
17 января 2017, 21:32

Группа, называющая себя последователями Сергея Мавроди, запустила собственный проект, основанный на криптовалюте под названием Mavro. Об этом пишут «Банки.ру».

Согласно описанию, проект существует около месяца и за это время на нём зарегистрировалось более 33 тысяч пользователей. Создатели сервиса предлагают «хорошо заработать на приглашении инвесторов и построить реферальную сеть в течении двух лет».

Mavro — это первая настоящая криптовалюта с реферальной сетью. Mavro — первая криптовалюта с открытым исходным кодом и реферальной многоуровневой программой. Баланс Mavro — это не всего лишь внутренний баланс, который нарисован в вашем личном кабинете.

Нам сейчас не нужны крупные депозиты. Пусть ребята просто тестируют систему. Пока не все отлажено и не все работает так, как хотелось бы. Поэтому просто зовите лидеров, пусть тестируют, пусть пробуют

— создатели Mavro
На сайте проекта указано, что его открыли люди, принимавшие участие в создании «МММ-2011» и «МММ-2012», а также работавшие над развитием МММ в СНГ и Китае. Авторы Mavro отмечают, что их деятельность не связана с самим Сергеем Мавроди. «Что касается Сергея Пантелеевича, мы следуем его идеям, которые были в 1994-м и 2011-м, по сей день. На данный момент эти идеи изжили себя в текущих проектах МММ, поэтому мы отделились и создали Mavro», — пишут они.

В будущем на сайте Mavro откроется биржа, на которой можно будет купить криптовалюту за рубли и прочие денежные средства у других участников программы, обещают разработчики проекта.

«Банки.ру» отмечают, что фонд Bitcoin Foundation, курирующий развитие и дальнейшее продвижение биткоина, ранее указывал в числе своих «серебряных партнеров» организацию «MMM Global Community», международное ответвление финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, однако к началу 2016 года исключил её из этого списка.

Организация МММ впервые была создана Сергеем Мавроди и в 90-х года стала крупнейшей в России финансовой пирамидой. Система работала за счёт привлечения новых участников, вклады которых тратились на выплаты предыдущим вкладчикам. После развала пирамиды Мавроди был осуждён на 4,5 года лишения свободы за мошенничество в крупных размерах и хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Он вышел из тюрьмы в мае 2007 года. К началу 2017 года Мавроди успел запустить несколько копий МММ, в том числе в Африке, где система пользуется популярностью.

Источник: https://vc.ru/n/crypto-mavro?from=bot
NikofAlex на форуме  
Старый Вчера, 23:03
#2
Любитель
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.01.2015
Сообщений: 337
Благодарностей: 62
КП: 0.199
Re: «Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro
Странно, что сам Мавроди использует биток, а не придумал свою криптовалюту.
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Герард Истомин вне форума  
Старый Вчера, 23:18
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 474
Благодарностей: 224
КП: 0.284
Re: «Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro
Цитата:
Сообщение от NikofAlex Посмотреть сообщение
на нём зарегистрировалось более 33 тысяч пользователей
и снова здравствуйте, "немамонты"... рукалицо
интересно ещё, из каких стран эти люди?
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Старый Сегодня, 00:10
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 10,359
Благодарностей: 13,200
КП: 0.319

награды Волшебный горшочек 
Re: «Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro
это хайп с внутренней валютой и это должно стать идеей частичной деятельности ? очень сомнительно ! был многообещающий пробизнес лтд , если правильно вспомнил - там тоже была такая идея и даже больше - не покатила ((
а без мавроди вообще - фейк какой-то . он один раз выступит раскритикует их и все рухнет .
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oak tree на форуме  
Старый Сегодня, 00:18
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 117
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: «Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro
Достаточно слов - "Mavro — это первая настоящая криптовалюта" А биткоин значит искусство сотворенная ?
Настоящая крипта торгуется на бирже Btcchina, Poloniex, btc-e, exmo и тому подобные.
Настоящая крипта есть в реестре криптовалют https://bitmakler.com
Будьте бдительны граждане !!!
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