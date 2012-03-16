NikofAlex Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Возраст: 64 Инвестирую в: HYIP Регистрация: 12.01.2016 Сообщений: 107 Благодарностей: 9 КП: 0.000

«Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro



Группа, называющая себя последователями Сергея Мавроди, запустила собственный проект, основанный на криптовалюте под названием Mavro. Об этом пишут «Банки.ру».



Согласно описанию, проект существует около месяца и за это время на нём зарегистрировалось более 33 тысяч пользователей. Создатели сервиса предлагают «хорошо заработать на приглашении инвесторов и построить реферальную сеть в течении двух лет».



Mavro — это первая настоящая криптовалюта с реферальной сетью. Mavro — первая криптовалюта с открытым исходным кодом и реферальной многоуровневой программой. Баланс Mavro — это не всего лишь внутренний баланс, который нарисован в вашем личном кабинете.



Нам сейчас не нужны крупные депозиты. Пусть ребята просто тестируют систему. Пока не все отлажено и не все работает так, как хотелось бы. Поэтому просто зовите лидеров, пусть тестируют, пусть пробуют



— создатели Mavro

На сайте проекта указано, что его открыли люди, принимавшие участие в создании «МММ-2011» и «МММ-2012», а также работавшие над развитием МММ в СНГ и Китае. Авторы Mavro отмечают, что их деятельность не связана с самим Сергеем Мавроди. «Что касается Сергея Пантелеевича, мы следуем его идеям, которые были в 1994-м и 2011-м, по сей день. На данный момент эти идеи изжили себя в текущих проектах МММ, поэтому мы отделились и создали Mavro», — пишут они.



В будущем на сайте Mavro откроется биржа, на которой можно будет купить криптовалюту за рубли и прочие денежные средства у других участников программы, обещают разработчики проекта.



«Банки.ру» отмечают, что фонд Bitcoin Foundation, курирующий развитие и дальнейшее продвижение биткоина, ранее указывал в числе своих «серебряных партнеров» организацию «MMM Global Community», международное ответвление финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, однако к началу 2016 года исключил её из этого списка.



Организация МММ впервые была создана Сергеем Мавроди и в 90-х года стала крупнейшей в России финансовой пирамидой. Система работала за счёт привлечения новых участников, вклады которых тратились на выплаты предыдущим вкладчикам. После развала пирамиды Мавроди был осуждён на 4,5 года лишения свободы за мошенничество в крупных размерах и хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Он вышел из тюрьмы в мае 2007 года. К началу 2017 года Мавроди успел запустить несколько копий МММ, в том числе в Африке, где система пользуется популярностью.



Источник: 17 января 2017, 21:32Группа, называющая себя последователями Сергея Мавроди, запустила собственный проект, основанный на криптовалюте под названием Mavro. Об этом пишут «Банки.ру».Согласно описанию, проект существует около месяца и за это время на нём зарегистрировалось более 33 тысяч пользователей. Создатели сервиса предлагают «хорошо заработать на приглашении инвесторов и построить реферальную сеть в течении двух лет».Mavro — это первая настоящая криптовалюта с реферальной сетью. Mavro — первая криптовалюта с открытым исходным кодом и реферальной многоуровневой программой. Баланс Mavro — это не всего лишь внутренний баланс, который нарисован в вашем личном кабинете.Нам сейчас не нужны крупные депозиты. Пусть ребята просто тестируют систему. Пока не все отлажено и не все работает так, как хотелось бы. Поэтому просто зовите лидеров, пусть тестируют, пусть пробуют— создатели MavroНа сайте проекта указано, что его открыли люди, принимавшие участие в создании «МММ-2011» и «МММ-2012», а также работавшие над развитием МММ в СНГ и Китае. Авторы Mavro отмечают, что их деятельность не связана с самим Сергеем Мавроди. «Что касается Сергея Пантелеевича, мы следуем его идеям, которые были в 1994-м и 2011-м, по сей день. На данный момент эти идеи изжили себя в текущих проектах МММ, поэтому мы отделились и создали Mavro», — пишут они.В будущем на сайте Mavro откроется биржа, на которой можно будет купить криптовалюту за рубли и прочие денежные средства у других участников программы, обещают разработчики проекта.«Банки.ру» отмечают, что фонд Bitcoin Foundation, курирующий развитие и дальнейшее продвижение биткоина, ранее указывал в числе своих «серебряных партнеров» организацию «MMM Global Community», международное ответвление финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, однако к началу 2016 года исключил её из этого списка.Организация МММ впервые была создана Сергеем Мавроди и в 90-х года стала крупнейшей в России финансовой пирамидой. Система работала за счёт привлечения новых участников, вклады которых тратились на выплаты предыдущим вкладчикам. После развала пирамиды Мавроди был осуждён на 4,5 года лишения свободы за мошенничество в крупных размерах и хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Он вышел из тюрьмы в мае 2007 года. К началу 2017 года Мавроди успел запустить несколько копий МММ, в том числе в Африке, где система пользуется популярностью.Источник: https://vc.ru/n/crypto-mavro?from=bot