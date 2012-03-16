«Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro

17 января 2017, 21:32
Группа, называющая себя последователями Сергея Мавроди, запустила собственный проект, основанный на криптовалюте под названием Mavro. Об этом пишут «Банки.ру».
Согласно описанию, проект существует около месяца и за это время на нём зарегистрировалось более 33 тысяч пользователей. Создатели сервиса предлагают «хорошо заработать на приглашении инвесторов и построить реферальную сеть в течении двух лет».
Mavro — это первая настоящая криптовалюта с реферальной сетью. Mavro — первая криптовалюта с открытым исходным кодом и реферальной многоуровневой программой. Баланс Mavro — это не всего лишь внутренний баланс, который нарисован в вашем личном кабинете.
Нам сейчас не нужны крупные депозиты. Пусть ребята просто тестируют систему. Пока не все отлажено и не все работает так, как хотелось бы. Поэтому просто зовите лидеров, пусть тестируют, пусть пробуют
— создатели Mavro
На сайте проекта указано, что его открыли люди, принимавшие участие в создании «МММ-2011» и «МММ-2012», а также работавшие над развитием МММ в СНГ и Китае. Авторы Mavro отмечают, что их деятельность не связана с самим Сергеем Мавроди. «Что касается Сергея Пантелеевича, мы следуем его идеям, которые были в 1994-м и 2011-м, по сей день. На данный момент эти идеи изжили себя в текущих проектах МММ, поэтому мы отделились и создали Mavro», — пишут они.
В будущем на сайте Mavro откроется биржа, на которой можно будет купить криптовалюту за рубли и прочие денежные средства у других участников программы, обещают разработчики проекта.
«Банки.ру» отмечают, что фонд Bitcoin Foundation, курирующий развитие и дальнейшее продвижение биткоина, ранее указывал в числе своих «серебряных партнеров» организацию «MMM Global Community», международное ответвление финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, однако к началу 2016 года исключил её из этого списка.
Организация МММ впервые была создана Сергеем Мавроди и в 90-х года стала крупнейшей в России финансовой пирамидой. Система работала за счёт привлечения новых участников, вклады которых тратились на выплаты предыдущим вкладчикам. После развала пирамиды Мавроди был осуждён на 4,5 года лишения свободы за мошенничество в крупных размерах и хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Он вышел из тюрьмы в мае 2007 года. К началу 2017 года Мавроди успел запустить несколько копий МММ, в том числе в Африке, где система пользуется популярностью.
Источник: https://vc.ru/n/crypto-mavro?from=bot