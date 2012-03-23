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Украинский инвестиционный проект «КУБ» привлек более $168 млн для бизнеса

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Украинский инвестиционный проект «КУБ» привлек более $168 млн для бизнеса
Инвестиционный проект «Куб» был создан 4 апреля 2016 года. Основная цель — помочь малому и среднему бизнесу получить необходимые инвестиции, а жителям дать возможность вкладывать средства напрямую в бизнес. Кредиторы кроме повышенной доходности получили возможность следить за конкретным развитием проекта. Вмести с этим, программа была нацелена на создания 1 000 000 миллиона рабочих мест за два года.


На данный момент на сайте 13 712 активных участников. 5 858 проектов получили 465 610 160 гривен, что в долларовом соотношении составляет 168 577 717. За время работы было создано 102 314 рабочих мест. В бюджет отправилось почти 90 миллионов гривен. Более 86 000 инвесторов воспользовались инвестиционной программой «КУБ». Всего зафиксировано 102 страховых случая. 387 417 гривен было возвращено в качестве страховых выплат.

Такая инициатива была интересна для всех категорий населения. Первые упоминания у СМИ публиковались с ассоциацией kickstarter. Издания Forbes и Ain развеяли этот миф, когда на страницах изданий появились статьи о kickstarter в Украине, а также преимуществах коллективного кредитования от Приватбанка. Сами создатели отнесли эту инициативу к возможности развития предпринимательского потенциала в Украине. С официального заявления на сайте, после запуска проекта каждый кредитор может почувствовать себя Уорреном Баффетом или Джорджем Соросом.

Украинские предприниматели могут получить инвестиции в размере до 300 000 тысяч гривен на развитие своего бизнеса. В заявку нужно включить информацию о бизнесе, планы развития, а также дополнительно можно сообщить о скидке и бонусах для инвесторов проекта. Среди предприятий можно увидеть заведения питания, заводы по выпечке, фотостудии, магазины одежды и продуктов питания, а также мастерские. Кампания по сбору средств длиться две недели, если за этот промежуток удалось собрать необходимую сумму, то деньги перечисляются владельцу в виде платной ссуды. Пример заявки можно увидеть на картинке.




Доход для инвесторов будет выше, чем традиционные банковские депозиты. Это связано с отсутствием комиссии за посредничество от финансового учреждения. Выплата дохода будет производиться на любую банковскую карту ежемесячно. Процентная ставка составляет 25% годовых. «Чтобы обеспечить пользователей и сделать вложения максимально надежными, мы детально отбираем заявки и рассматриваем проекты для финансирования, выделяя основные параметры текущего бизнеса и дальнейшим перспективам. Также, все вложение дополнительно застрахованы», - заявил руководитель проекта «Малый и Средний бизнес» Александр Николенко.

Большинство заявок на сайте с пометкой «Собрано». Почти все проекты получают необходимые инвестиции. Также, на странице проекта есть данные о количестве рабочих, среднем чеке, торговых точках, сумме месячных продаж и опыте ведения бизнеса. Заявки можно легко отсортировать по области и категории проекта. В случае не возврата, Приватбанк берет на себя финансовые обязательства. Партнерами проекта являются MasterCard, Інгострах, Credo, Українське бюро кредитних історій и Franchising Full Cycle.

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