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Украина получит от Швейцарии финансовую помощь

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Украина получит от Швейцарии финансовую помощь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результатом переговоров со своим швейцарским коллегой стало налаживание партнерских двусторонних государственных отношений. Кроме того, президенты обсудили успех украинского государства на пути проведения жизненноважных реформ.

В ходе встречи было заявлено, что Швейцарией уже до конца месяца будет передан транш в размере 100 миллионов долларов с целью финансовой помощи Украине. Такая информация была озвучена Петром Порошенко сегодня, 17 января.

«Мы приняли важно решение, в результате которого Украина получит около 100 миллионов долларов уже к концу этого месяца», - заверил украинский президент в Давосе, после встречи с президентом Швейцарии, Дорисом Лойтхардом.

«Эти средства должны поступить на счета Национального банка как финансовая помощь от Швейцарской Конфедерации, что направлена на поддержание Украины», - отметил Петр Порошенко.

Кроме того, ним была заявлено, что Швейцария отмечает эффективность проводимых реформ в сфере борьбы с коррупцией, а также усилия, которые прикладывает Украина для стабилизации банковской системы.

Специально для mmgp.ru
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