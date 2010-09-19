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Сервис облачных видеоконференций Zoom привлек $100 млн инвестиций



Сервис облачных видеоконференций Zoom объявил о получении $100 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования. Инвестиции полностью поступили от компании Sequoia. В настоящее время стартап достиг оценочной стоимости в $1 млрд., что внесло его в знаменитый клуб компаний-единорогов.



Кроме того, представители стартапа объявили о значительном обновлении своего продукта, что позволило предоставить возможность всем клиентам и третьим лицам создавать приложения на основе платформы Zoom.



Компания, которая демонстрировала в прошлом квартале положительный приток капитала, ранее смогла привлечь $45,5 млн. По словам генерального директора Эрика Юаня, Sequoia уже давно хотела инвестировать в сервис Zoom. Sequoia искала стартап в сфере видеоконференций и узнала о проекте Zoom от своих портфельных клиентов.



"Мы наблюдали за индустрией видеоконференций на протяжении многих лет, поскольку были убеждены в том, что это огромный рынок для инноваций. Но мы не смогли найти подходящий продукт, который бы понравился клиентам. Все изменилось после того, как наши портфельные компании начали сами рекомендовать нам сервис Zoom", – комментирует представитель Sequoia.



Эрик Юань сообщил, что когда Sequoia обратилась к нему, он решил запросить крупную сумму в качестве упреждающей меры. Чтобы разрабатывать новые продукты, следовало значительно увеличить свой бюджет, поэтому он и хотел получить финансирование и нашел надежного партнера в лице Sequoia. На фоне заключенной сделки, управляющий партнер Sequoia Карл Эшенбах, который вел текущий раунд инвестиций, присоединился к совету директоров Zoom.



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Sequoia увидели в Zoom очень опытного учредителя данного сервиса, который ранее создал успешный проект WebEx и затем продал его компании Cisco за солидную сумму в $3,2 млрд. (в 2007 году). Сам Юань сообщил, что он жалеет, что решил тогда продать свой прежний проект компании Cisco, несмотря на огромную стоимость покупки.



В 2007 году Cisco была компанией, которая занималась исключительно сетевым оборудованием. Он говорит, что команда Cisco никогда не понимала его проект и сопутствующие SaaS-решения, и, в конце концов, попыталась интегрировать его продукт в социальные сети. Стоит отметить, что затем Cisco переключила свое внимание с аппаратных устройств на программное обеспечение, используя при этом довольно агрессивную стратегию приобретений. В то время он старался убедить компанию внести определенные изменения в программное обеспечение.



В результате, он решил в 2011 году основать свою собственную компанию для решения некоторых проблем, о которых он слышал от клиентов. Эрик сообщил, что часть проблем была связана с основным кодом WebEx, который он написал еще в 1998 году. В результате, он создал инновационный видеосервис на основе современной облачной архитектуры. WebEx все еще остается большим конкурентом для Zoom со своей огромной установочной базой.



Что касается последнего обновления, то это классическая опция облачной платформы. Сегодня мечта большинства облачных провайдеров – это предложить больше, чем простое обслуживание, и стать платформой, на основе которой компании строят свои продукты. Salesforce была первой компанией, которая испытала подобный подход, когда она запустила Force.com в 2008 году, и сегодня практически каждая SaaS-компания стремится стать аналогичной платформой. Проблема заключается лишь в довольно широком масштабе, поскольку нужно обслуживать 450 000 предприятий, включая 5800 образовательных учреждений. При этом сервис облачных видеоконференций Zoom, безусловно, обладает всеми этими возможностями.



Компания Zoom, в которой работает более 400 сотрудников, планирует направить полученные инвестиции на свое дальнейшее развитие и масштабирование собственного продукта. Вместе с тем, Эрик Юань считает себя довольно консервативным предпринимателем, и поэтому он будет максимально разумно расходовать деньги и вкладывать их только в те подразделения компании, которые действительно будут в этом нуждаться.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/17/se...ncing-service/



https://text.ru/antiplagiat/587e6527068d5 Сервис облачных видеоконференций Zoom объявил о получении $100 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования. Инвестиции полностью поступили от компании Sequoia. В настоящее время стартап достиг оценочной стоимости в $1 млрд., что внесло его в знаменитый клуб компаний-единорогов.Кроме того, представители стартапа объявили о значительном обновлении своего продукта, что позволило предоставить возможность всем клиентам и третьим лицам создавать приложения на основе платформы Zoom.Компания, которая демонстрировала в прошлом квартале положительный приток капитала, ранее смогла привлечь $45,5 млн. По словам генерального директора Эрика Юаня, Sequoia уже давно хотела инвестировать в сервис Zoom. Sequoia искала стартап в сфере видеоконференций и узнала о проекте Zoom от своих портфельных клиентов."Мы наблюдали за индустрией видеоконференций на протяжении многих лет, поскольку были убеждены в том, что это огромный рынок для инноваций. Но мы не смогли найти подходящий продукт, который бы понравился клиентам. Все изменилось после того, как наши портфельные компании начали сами рекомендовать нам сервис Zoom", – комментирует представитель Sequoia.Эрик Юань сообщил, что когда Sequoia обратилась к нему, он решил запросить крупную сумму в качестве упреждающей меры. Чтобы разрабатывать новые продукты, следовало значительно увеличить свой бюджет, поэтому он и хотел получить финансирование и нашел надежного партнера в лице Sequoia. На фоне заключенной сделки, управляющий партнер Sequoia Карл Эшенбах, который вел текущий раунд инвестиций, присоединился к совету директоров Zoom.Sequoia увидели в Zoom очень опытного учредителя данного сервиса, который ранее создал успешный проект WebEx и затем продал его компании Cisco за солидную сумму в $3,2 млрд. (в 2007 году). Сам Юань сообщил, что он жалеет, что решил тогда продать свой прежний проект компании Cisco, несмотря на огромную стоимость покупки.В 2007 году Cisco была компанией, которая занималась исключительно сетевым оборудованием. Он говорит, что команда Cisco никогда не понимала его проект и сопутствующие SaaS-решения, и, в конце концов, попыталась интегрировать его продукт в социальные сети. Стоит отметить, что затем Cisco переключила свое внимание с аппаратных устройств на программное обеспечение, используя при этом довольно агрессивную стратегию приобретений. В то время он старался убедить компанию внести определенные изменения в программное обеспечение.В результате, он решил в 2011 году основать свою собственную компанию для решения некоторых проблем, о которых он слышал от клиентов. Эрик сообщил, что часть проблем была связана с основным кодом WebEx, который он написал еще в 1998 году. В результате, он создал инновационный видеосервис на основе современной облачной архитектуры. WebEx все еще остается большим конкурентом для Zoom со своей огромной установочной базой.Что касается последнего обновления, то это классическая опция облачной платформы. Сегодня мечта большинства облачных провайдеров – это предложить больше, чем простое обслуживание, и стать платформой, на основе которой компании строят свои продукты. Salesforce была первой компанией, которая испытала подобный подход, когда она запустила Force.com в 2008 году, и сегодня практически каждая SaaS-компания стремится стать аналогичной платформой. Проблема заключается лишь в довольно широком масштабе, поскольку нужно обслуживать 450 000 предприятий, включая 5800 образовательных учреждений. При этом сервис облачных видеоконференций Zoom, безусловно, обладает всеми этими возможностями.Компания Zoom, в которой работает более 400 сотрудников, планирует направить полученные инвестиции на свое дальнейшее развитие и масштабирование собственного продукта. Вместе с тем, Эрик Юань считает себя довольно консервативным предпринимателем, и поэтому он будет максимально разумно расходовать деньги и вкладывать их только в те подразделения компании, которые действительно будут в этом нуждаться.

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